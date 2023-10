Ormai l’Arconia di New York è la nuova Cabot Cove, o la nuovo Gubbio, se vogliamo restare a casa nostra: con la conferma di Only Murders in the Building 4, quarta stagione della serie tv disponibile negli Stati Uniti su Hulu e in Italia su Disney+ (catalogo Star), sappiamo che ormai dentro quel palazzo tutto può succedere. Ma soprattutto, ad accadere, sono gli omicidi.

Così accade anche nel finale della terza stagione, disponibile in streaming da oggi, martedì 3 ottobre 2023: come da format, da una parte è stato svelato l’assassino di questi episodi e dall’altro è stato introdotto il nuovo omicidio su cui i tre protagonisti Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez) indagheranno all’interno del loro podcast true crime che, non a caso, porta lo stesso titolo della serie.

Come finisce Only Murders in the Building 3?

-ATTENZIONE: SPOILER-

Il finale di stagione svela chi abbia ucciso Paul Rudd ): l’assassino è Wesley Taylor ), figlio di Linda Emond ), la produttrice del musical che segna il ritorno a Broadway di Oliver. Clifford, scoperto che Ben voleva denunciare la madre che lo aveva avvelenato, spinge l’uomo nel vano ascensore, uccidendolo. Donna, sapendo del gesto compiuto dal figlio, prova a proteggerlo assumendosi lei la colpa, ma Clifford viene scoperto da Mabel e catturato.

Negli ultimi attimi del finale, Mabel rifiuta la proposta di Tobert (Jesse Williams) di andare con lui a Los Angeles, mentre Martin sprona Loretta (Meryl Streep) ad inseguire i suoi sogni ed a trasferirsi in California. Infine, scopriamo che la vittima della quarta stagione è Sazz (Jane Lynch), la storica controfigura di Charles che, andata a casa di quest’ultimo per prendere una bottiglia di vino, viene colpita da un proiettile.

Le prima anticipazioni su Only Murders in the Building 4

Only Murders in the Building 3, le foto della terza stagione, su Disney+ Si torna ad indagare all'Arconia, dunque, sull'omicidio di un personaggio di cui si è visto molto poco ma che è entrato subito nelle simpatie del pubblico, grazie anche all'interpretazione di Jane Lynch. "Non dimenticate cosa facciamo con le nostre vittime: approfondiamo le loro storie, li conosciamo", ha detto a Deadline Hollywood il co-creatore della serie John Hoffman. "E quando ciò accade, vogliamo davvero che sia avvincente, divertente e brillante".

La quarta stagione potrebbe anche avere degli episodi ambientati a Los Angeles, dove abbiamo capito si trasferiranno Tobert e Loretta. I loro personaggi, dunque, potrebbero in qualche modo ricomparire nel corso della prossima stagione.

Sopratutto, però, nelle ultime settimane sono due i nomi che sono circolati su una quarta stagione della serie. Uno è quello di Chevy Chase, che ha dichiarato che gli piacerebbe tornare a lavorare con Martin e Short, ricreando il trio del film del 1986 “I tre amigos!”. “Se qualcuno dice di voler essere nella nostra serie, sono più che felice, specialmente qualcuno del livello e del genio di Chevy”, ha ammesso Hoffman.

L’altro nome, invece, è quello di Scott Bakula: l’attore è stato citato un paio di volte, finale compreso. “Lo adoro, abbiamo lavorato insieme su Looking. È un ragazzo eccezionale. Non gliene ho parlato, ma è ovunque in questa stagione”.

Quando esce Only Murders in the Building 4?

La data di uscita resta ancora incerta: sicuramente, con lo sciopero degli sceneggiatori terminato, questi possono mettersi subito al lavoro sui nuovi episodi, che potrebbero vedere la luce più o meno nello stesso periodo di quest’anno, dunque tra l’estate e l’autunno. Intanto, Hulu festeggia il successo della serie, che resta la sua produzione comedy originale più vista, con la prima puntata della terza stagione che ha ottenuto il maggiori numero di visualizzazioni di qualsiasi altra serie original della piattaforma.