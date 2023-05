Lux Vide allarga i propri orizzonti, sempre più verso le destinazioni non generaliste. Se conosciamo la casa di produzione di Luca e Matilde Bernabei (entrata l’anno scorso nel gruppo Fremantle) per il suo lavoro sulla fiction Rai e Mediaset, negli ultimi anni l’impegno per pubblici differenti non è mancato. L’ultimo caso è Costiera, nuova serie tv appena annunciata e destinata a Prime Video.

La trama di Costiera mette al centro il personaggio di Daniel De Luca, un ex marine italo-americano che si occupa di risolvere problemi in uno dei più esclusivi hotel del mondo, a Positano. Daniel (o DD come è conosciuto da tutti) aiuta facoltosi turisti a tirarsi fuori dai guai e a tornare a casa da questo angolo di paradiso terrestre dove vive come ospite del proprietario – perché Daniel è stato l’unico a intravedere fugacemente il volto dell’uomo che potrebbe avere rapito sua figlia ed è quindi l’unico in grado di dargli la caccia.

Oltre che da un cast internazionale (che deve ancora essere definito), la serie sarà caratterizzata da una trama avvincente, un protagonista enigmatico, location spettacolari e un ritmo incalzante. Le riprese di Costiera inizieranno quest’estate in Costiera Amalfitana: la serie sarà girata in inglese, diventando così la prima produzione originale italiana di Prime Video in lingua straniera.

La sceneggiatura è di due nomi a cui Lux Vide (ed il pubblico televisivo italiano) deve molto: Elena Bucaccio (artefice di Che Dio Ci Aiuti ed autrice di Diavoli, nonché responsabile editoriale della casa di produzione) e Francesco Arlanch (già dietro a Doc-Nelle tue mani e Blanca).

«L’appeal internazionale della serie», specifica Bernabei, «sottolinea la portata globale delle nostre produzioni. Siamo convinti che questo ambizioso titolo sarà il punto più alto della nostra esperienza collettiva e ci consentirà di continuare a mostrare l’Italia e il nostro stile di vita al mondo, questa volta attraverso un’avvincente storia italiana contemporanea ambientata in un contesto lussuoso».

Se di nomi del cast non ce ne sono ancora, è già stato annunciato il regista, Adam Bernstein, vincitore dell’Emmy Award che ha lavorato a titoli diventati cult (Breaking Bad, Fargo, Scrubs, 30 Rock, Masters of Sex, Californication, Better Call Saul, Orange is the New Black e Shameless). Costiera sarà disponibile nel 2024.