Il mondo della finanza come vero manipolatore degli eventi che ci circondano: resta sempre questa la base di Diavoli 2, seconda stagione del financial thriller italiano, una serie Sky Original e prodotta da Sky Italia, che vede al centro ancora una volta i personaggi che abbiamo già conosciuto nella prima stagione ed interpretati da Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. Nei nuovi episodi, bisogna sventare nuove minacce e stare attenti alle nuove alleanze: la partita, insomma, è appena cominciata. Se siete rimasti affascinati dalla prima stagione e non vedete l’ora di seguire la seconda, mettetevi comodi e proseguite nella lettura!

Diavoli 2, uscita

Diavoli 2, prime foto dal set Guarda un'altra fotografia → Quando esce Diavoli 2? Proprio come accaduto con la prima stagione, Sky Italia ha deciso di fare debuttare la serie in piena primavera: la seconda stagione debutta infatti a partire da venerdì 22 aprile 2022, anche in streaming su Now.

Diavoli 2, la trama

Siamo nel 2016: quattro anni dopo gli eventi raccontati dalla prima stagione, Massimo (Borghi) ha deciso di restare Ceo della Nyl, nonostante lo sforzo per sventare l’attacco contro euro di Dominic (Dempsey) gli sia costato caro anche a livello personale.

Ora, il mondo sta affrontando la possibilità della Brexit e le elezioni presidenziali americane. Massimo sempre più messo in discussione dal board, ha deciso di intraprendere una politica di acquisizioni filocinesi, facendo entrare dalla Cina nuovi investitori e membri del team.

Ma Dominic lo mette in guardia: i nuovi partner cinesi sarebbero pronti a tradirlo per perseguire una silenziosa guerra fra Cina e Stati Uniti per il controllo tecnologico dei dati di milioni di persone. Massimo deve allearsi con Dominic se vuole lottare dalla parte giusta. A chi deve credere? Una domanda che fra piattaforme social, Bitcoin e 5G lo porterà fino al 2020: nel mezzo della pandemia globale, Massimo dovrà finalmente scegliere da che parte stare.

Diavoli 2, il cast

Alessandro Borghi e Patrick Dempsey sono stati confermati alla guida di un cast internazionale, che vede numerose conferme ma anche altrettanti nuovi ingressi.

Alessandro Borghi è Massimo Ruggero, Ceo dell’Nyl;

Patrick Dempsey è Dominic Morgan, mentore di Massimo, ex Ceo dell’Nyl ed uno degli uomini più potenti della finanza mondiale;

Malachi Kirby è Oliver Harris, studente che Massimo fa entrare nella sua squadra, soprannominata “I Pirati”;

Pia Mechler è Eleanor Bourg, componente dei Pirati ed amica di Massimo;

Paul Chowdhry è Kalim Chowdrey, componente dei Pirati ed amico di Massimo;

Lars Mikkelsen è Daniel Duval, leader di Subterranea, l’organizzazione che lotta contro i poteri forti della finanza, ora in carcere;

I nuovi personaggi

Li Jun Li è Wu Zhi, nuova Head of Trading della Nyl;

Joel de la Fuente è Cheng Liwei, nuovo membro del board;

Clara Rosager è Nadya Wojcik, nuova geniale protetta di Dominic

Diavoli 2, quanti episodi sono?

In tutto, gli episodi della seconda stagione sono otto, un numero inferiore rispetto alla prima, che invece era composta da dieci puntate. Sky manderà in onda i nuovi episodi due per volta per quattro settimane. Il finale di stagione, quindi, andrà in onda il 13 maggio.

Diavoli 2, regia e sceneggiatori

La regia dei nuovi episodi è curata da Nick Hurran e da Jan Maria Michelini, che già avevano diretto la prima stagione. A scrivere la sceneggiatura, invece, Frank Spotnitz (The X-Files, I Medici, Leonardo) e James Dormer (Strike Back), con Naomi Gibney e Caroline Henry. A produrre Sky Italia e Lux Vide con Big Light Productions, in collaborazione con Sky Studios, Orange Studio ed Ocs. La distribuzione internazionale è di NBCUniversal per conto di Sky Studios. Ad oggi, la serie è stata venduta in più di 160 territori. La prima stagione andò anche in onda su The Cw.

Diavoli 2, dov’è stato girato?

Le location della seconda stagione, le cui riprese sono cominciate nell’aprile 2021, sono principalmente in Inghilterra, a Londra, dove si svolge gran parte della serie. Il set, però, è stato allestito anche in Italia, per alcune scene, a Roma ed a Milano.

Diavoli 2, il libro

La serie è tratta da “I diavoli”, best-seller di Guido Maria Brera (edito da Rizzoli) che racconta una storia a tinte autobiografiche ma con numerosi elementi di fantasia, che però non alterano il realismo del mondo illustrato, quello, appunto, della finanza.

Diavoli 2, come vederlo?

E’ possibile vedere Diavoli 2 durante la sua messa in onda televisiva su Sky ed in streaming, per gli abbonati, su Sky Go, oppure su Now, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Diavoli 2, il trailer

Ecco il trailer di Diavoli 2: