Netflix, tutte le nuove serie in uscita a Settembre 2024

A Settembre 2024 Netflix aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Netflix di Settembre 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Netflix a Settembre 2024

Settembre è il mese delle “ripartenze”: finite le ferie si torna a scuola, si torna al lavoro, riprende la vita “normale” dopo le follie estive. Il mese in cui riprende la stagione televisiva tradizionale, negli Stati Uniti la tv in chiaro si anima di nuove serie tv, in Italia ripartono tutti i programmi tra talent, reality, talk e game show. Un mese carico di novità e ritorni in cui Netflix ha deciso di fare la sua parte con un carico di serie tv davvero interessanti in arrivo.

Tra le serie tv di settembre su Netflix ci sarà la seconda parte di Emily in Paris con gli episodi girati a Roma e nel cast Raoul Bova e Anna Galliena. Si parla italiano anche con la seconda stagione di Tutto Chiede Salvezza. Oltre alla novità The Perfect Couple con Nicole Kidman e alla seconda stagione di MONSTERS di Ryan Murphy che è dedicata al caso dei fratelli Menendez, nel catalogo Netflix a settembre saranno inseriti il cofanetto di The Resident, quello di Prison Break, la sesta stagione di Young Sheldon, la seconda di Viola come il Mare.

1 Agosto – Young Sheldon s.6

Bleach s.14-15 (Anime)

s.6 s.14-15 (Anime) 3 Agosto – Untold: la storia di Hope Solo, miniserie (doc)

miniserie (doc) 5 Agosto – The Perfect Couple , miniserie

Prison Break s.1-5

El Portal: I segreti oscuri di Zona Divas , miniserie (doc)

, miniserie s.1-5 , miniserie (doc) 4 Agosto – Outlast – Gioco di squadra s.2 (reality)

s.2 (reality) 6 Agosto – Selling Sunset s.8 (factual)

s.8 (factual) 7 Agosto – Viola come il mare s.2

s.2 9 Agosto – Hot Wheels A tutto gas! s.2 (animazione)

s.2 (animazione) 10 Agosto – I Liceali s.1-3

s.1-3 11 Agosto – The Cricle s.7 (reality)

s.7 (reality) 12 Agosto – Emily in Paris s.4B

Mezzanotte a Istanbul s.1 (Turchia)

Billionaire Island s.1 (Norvegia)

Angel Di Maria: Abbattere il muro , miniserie (doc)

Into the Fire: La figlia scomparsa, miniserie (doc)

s.4B s.1 (Turchia) s.1 (Norvegia) , miniserie (doc) miniserie (doc) 18 Agosto – Envidiosa s.1 (Argentina)

s.1 (Argentina) 19 Agosto – MONSTERS: La storia di Lyle ed Erik Menendez s.2 (antologia)

The Queen of Villains s.1 (Giappone)

Twilight of the Gods s.1 (Anime)

s.2 (antologia) s.1 (Giappone) s.1 (Anime) 20 Agosto – The Resident s.1-6

s.1-6 26 Agosto – Tutto chiede salvezza s.2 (Italia)

Nobody wants this s.1

Le serie tv Netflix da non perdere a Settembre 2024

Mostri, coppie perfette, richieste di aiuto, vacanze romane, miliardari e una storia d’amore impossibile sono gli ingredienti delle serie tv più attese di settembre su Netflix.

The Perfect Couple, miniserie (5 agosto)

Adattamento del romanzo di Elin Hilderbrand, The Perfect Couple è una miniserie diretta da Susanne Bier, scritta da Jenna Lamia con Nicole Kidman, Dakota Fanning, Liev Schreiber, Isabelle Adjani, Billy Howle, Eve Hewson. Amelia Sacks sta per sposare il figlio di una ricca famiglia di Nantucket, la sua futura suocera è la scrittrice Greer Garrison Winbury, che non sembra amarla ma non si risparmia per organizzare il loro matrimonio. Quando un cadavere appare in spiaggia inizia un’indagine che porterà alla luce diversi segreti.

Emily in Paris – seconda parte quarta stagione (12 agosto)

La seconda parte della quarta stagione di Emily in Paris arriva il 12 settembre su Netflix e vedrà Emily arrivare a Roma. Qui incontrerà Giancarlo, interpretato da Raoul Bova, regista pubblicitario ex professore di cinema di Sylive. Ma anche Marcello (Eugenio Franceschini) un ragazzo semplice, concreto, fedele alle origini dell’azienda di famiglia. Faranno parte della trasferta romana anche Anna Galiena che interpreta Antonia Muratori madre di Marcello a capo dell’azienda di famiglia. Ci sarà anche Rupert Everett nei panni di Giorgio Barbieri proprietario di uno studio di interior design con sede a Roma.

Billionaire Island – prima stagione (12 agosto)

In mezzo a tanti titoli già conosciuti, attesi e con attori/attrici importanti, infiliamo anche una potenziale sorpresa il dramedy norvegese Billionaire Island. La serie parla di itticoltura e della faida tra due famiglie che competono sul mercato della pesca di salmoni.

MONSTERS: La storia di Lyle ed Erik Menendez – miniserie (19 agosto)

Visto il successo di Dahmer, Ryan Murphy ha deciso di trasformare il tutto in una nuova antologia usando MONSTERS come titolo per racchiuderle. Ecco così arrivare la seconda stagione dedicata al racconto di due “mostri” Lyle ed Erik Menendez, una storia che ha aperto la strada all’attuale ossessione per il true crime al punto che si finisce per chiedersi chi siano davvero i mostri. Nel 1996, dopo una serie di errori processuali, i fratelli Menendez sono stati condannati per l’omicidio dei genitori, secondo l’accusa per ereditare il patrimonio di famiglia. I due si sono sempre difesi dicendo di aver colpito dopo una vita di abusi fisici ed emotivi. Nel cast Nicholas Alexander Chavez e Cooper Koch sono Lyle ed Erik Menendez, Javier Bardem è Josè Menendez, Chloë Sevigny è Mary Louise “Kitty” Menendez, Nathan Lane è Dominick Dunne e Ari Graynor è Leslie Abramson.

Tutto chiede salvezza – seconda stagione (26 agosto)

La storia di Daniele riprende due anni dopo la fine di Tutto chiede salvezza. Nina ha dato alla luce la piccola Maria ma subito dopo si sono allontanati e li ritroviamo in lotta per l’affidamento della piccola. Daniele ha deciso di tornare all’ospedale in cui è stato ricoverato ma come infermiere e grazie all’intervento della dottoressa Cimaroli, farà un tirocinio. Avrà 5 settimane (come le 5 puntate) per dimostrare di poter avere un lavoro stabile e di poter così essere un genitore affidabile. La storia sviluppata da Daniele Mencarelli, si evolve con il coinvolgimento dello stesso autore insieme al regista Francesco Bruni. Tornano Federico Cesari e Fotinì Peluso così come Ricky Mepmphis, Filippo Nigro, Raffaella Lebbroni, Michele La Ginesta, Lorenza Indovina, Carolina Crescentini. Tra le novità di stagione c’è Drusilla Foer che sarà una paziente dell’ospedale.

Nobody wants this – prima stagione (26 agosto)

Su Netflix a settembre arriva una nuova rom-com con Kristen Bell e Adam Brody. E l’attesa è già alle stelle per vedere questa nuova coppia. Al centro di Nobody want this c’è l’amore tra un rabbino e una donna non credente che finirà per mettere in crisi le convinzioni di entrambi facendo riflettere il pubblico.