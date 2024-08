Finite le Olimpiadi, si rimane a Parigi, grazie a Emily in Paris 4: la quarta stagione della popolare serie tv di Netflix debutta infatti a ridosso della chiusura dell’edizione francese dei Giochi a cinque cerchi. Le piste di atletica e i campi da gioco lasciano spazio alle vie del centro e ai luoghi più alla moda della capitale francese, per seguire la protagonista interpretata da Lily Collins nelle sue avventure professionali e sentimentali. In questa stagione, però, la Francia non sarà l’unica protagonista: preparatevi, infatti, a una breve vacanza… romana! Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Quando esce la 4 stagione di Emily in Paris?

La quarta stagione della serie tv debutta su Netflix giovedì 15 agosto 2024. Attenzione, però: questa stagione viene divisa in due parti, quindi il 15 agosto sono disponibili i primi 5 episodi, mentre i restanti cinque della Parte 2 saranno disponibili dal 12 settembre.

A che ora esce Emily in Paris 4 in Italia?

Per quanto riguarda l’orario di uscita su Netflix Italia di Emily in Paris 4, i nuovi episodi sono caricati sul catalogo italiano della piattaforma dalle ore 09:00 del 15 agosto (e del 12 settembre, per quanto riguarda la Parte 2).

Emily in Paris 4, anticipazioni

Le foto di Emily in Paris 4, la quarta stagione della serie tv Netflix Guarda le altre 20 fotografie → Dopo i drammatici eventi del matrimonio fallito tra Camille (Camille Razat) e Gabriel (Lucas Bravo), Emily è sconvolta: prova forti sentimenti per due ragazzi diversi, ma ora Gabriel aspetta un figlio dalla sua ex, e le peggiori paure di Alfie (Lucien Laviscount) su lei e Gabriel sono state confermate. La chimica tra Emily e Gabriel è innegabile mentre lavorano insieme per raggiungere una stella Michelin, ma due grandi segreti minacciano di mettere a rischio tutto ciò che hanno sognato.

In agenzia, Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) è costretta ad affrontare uno spinoso dilemma del suo passato per il bene del suo matrimonio, e il team dell’Agence Grateau deve affrontare cambiamenti di personale. Mindy (Ashley Park) e la band si preparano per l’Eurovision, ma quando i fondi finiscono sono costretti a risparmiare. Emily in Paris è stato creato da Darren Star e prodotto da MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions e Jax Media.

Emily in Paris 4, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della quarta stagione sono dieci: la Parte 1 è composta dagli episodi 1-5, la Parte 2 dagli episodi 5-10.

Emily in Paris 4, cast

Lily Collins è Emily Cooper;

Lucas Bravo è Gabriel;

Camille Razat è Camille;

Lucien Laviscount è Alfie;

Philippine Leroy-Beaulieu è Sylvie;

Ashley Park è Mindy;

Samuel Arnold è Julien;

Bruno Gouery è Luc;

William Abadie è Antoine Lambert.

Emily in Paris 4, attori italiani

La quarta stagione è stata girata anche in Italia, a Roma, dove la protagonista si ritrova a trascorrere qualche giorno. Negli episodi girati in Italia, vediamo Raoul Bova nel ruolo di Giancarlo, un regista pubblicitario romano affascinante, sicuro di sé e di successo, ex professore di cinema di Sylvie; Eugenio Franceschini invece interpreta Marcello: originario di Roma, diretto e sicuro di sé, Marcello dà valore alla semplicità, è concreto ma mai appariscente, fedele alle radici dell’azienda di famiglia.

Infine, Anna Galiena interpreta Antonia Muratori, la madre di Marcello, matriarca della famiglia Muratori e capo dell’azienda di famiglia. Antonia è alla guida della comunità che costituisce il loro piccolo paese e si prende cura di chi ci vive e lavora. Anche in tempi incerti, Antonia si impegna a tenere fede all’anima dell’azienda.

Nuovi personaggi

Thalia Besson è Genevieve: la figlia ventenne di Laurent, nata da una relazione passata, che si è appena trasferita da New York a Parigi per iniziare la sua carriera. Il suo atteggiamento brillante ed entusiasta la rende immediatamente simpatica a Emily, che è felicissima di avere un’americana espatriata a cui fare da mentore. Ma le loro somiglianze potrebbero finire per complicare la vita di Emily, sia a livello professionale che personale.

Rupert Everett è Giorgio Barbieri: il proprietario di uno studio di interior design con sede a Roma che si impegna a conoscere gli affari di tutti e ad essere l’anima di ogni festa. È amico di Sylvie da decenni.

Dov’è girato Emily in Paris 4?

La serie tv è girata in Francia, principalmente a Parigi, ma anche in altre location francesi. In particolare, la serie mostra place de l’Estrapade, nel V arrondissement (dove vive la protagonista), place de Valois (dove si trova l’agenzia in cui Emily lavora), il Jardin du Luxembourg e il giardino del Palais Royal. Nella nuova stagione vedremo il Canal Saint-Martin, la Maison Rose, il Musée des Arts Forains e l’Atelier des Lumières.

Dov’è stato girato Emily in Paris 4 in Italia?

La quarta stagione è stata girata anche in Italia, dove la protagonista ed altri personaggi si recano in vacanza. La produzione della serie ha scelto Roma come location principale, soffermandosi sul Colosseo, ma si vedranno anche alcune piazze famose della città.

In che lingua è stato girato Emily in Paris 4?

La quarta stagione, come tutte le altre della serie, è stata girata principalmente in inglese, ma alcune scene sono state girate in francese. Con l’arrivo dei personaggi in Italia, si può sentire anche qualche dialogo nella nostra lingua.

Emily in Paris 4, il trailer

Dove vedere Emily in Paris 4?

È possibile vedere Emily in Paris 4 solo su Netflix: è quindi necessario avere un abbonamento alla piattaforma. Ci si può abbonare all’abbonamento Base con pubblicità (5,49 euro al mese), Base (7,99 euro al mese), Standard (12,99 euro al mese) e Premium (17,99 euro al mese).