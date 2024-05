Emily in Paris 4 si gira anche a Roma: cominciate le riprese in Italia della quarta stagione, mentre Netflix ha annunciato che la serie uscirà suddivisa in due parti

Vacanze romane per Emily in Paris 4: non un crossover, ma un omaggio che la popolarissima serie tv di Netflix ambientata in Francia farà al nostro Paese, a Roma, in vista della quarta stagione, di cui sono state appena annunciate le date di uscita.

Quando esce Emily in Paris 4?

Cominciamo proprio dalle date di uscita: come ormai è una consuetudine, Netflix farà uscire la quarta stagione di Emily in Paris in due parti. L’uscita della prima parte è prevista per il 15 agosto 2024, quando saranno a disposizione i primi cinque episodi.

Quasi un mese dopo, il 12 settembre, sulla piattaforma saranno caricati i restanti cinque episodi della seconda parte della stagione (quindi composta in totale da dieci puntate), che porteranno quindi il pubblico a scoprire il finale di stagione della serie tv.

Emily in Paris 4 girato in Italia: Eugenio Franceschini nel cast

© Profilo Instagram di Lily Collins

A inizio settimana la protagonista Lily Collins ha condiviso sui social una sua foto davanti al Colosseo: “Pensando all’impero romano…”, è la didascalia della foto scattata in Italia, che non rappresenta una vacanza, ma la prossima tappa delle riprese della quarta stagione.

Emily in Paris 4 sarà infatti ambientato anche a Roma: Collins aveva anticipato nei mesi scorsi una trasferta italiana della troupe, che si è concretizzata in questi giorni, con il via alle riprese italiane nella Capitale.

Riprese che chiuderanno il set della stagione intera, visto che la produzione ha anticipato in inverno la lavorazione a Parigi, onde evitare di girare in concomitanza con le Olimpiadi, cosa che avrebbe generato non pochi problemi logistici.

Sui motivi per cui Emily si trovi in Italia c’è ancora il massimo riserbo, ma alcune foto pubblicate dal Daily Mail hanno mostrato la protagonista in compagnia di un giovane italiano, interpretato da Eugenio Franceschini: sarà il nuovo interesse amoroso della protagonista?

Le anticipazioni su Emily in Paris 4

Stando alla sinossi ufficiale rilasciata da Netflix, “dopo i drammatici eventi del matrimonio fallito tra Camille (Camille Razat) e Gabriel (Lucas Bravo), Emily è sconvolta: prova forti sentimenti per due ragazzi diversi, ma ora Gabriel aspetta un figlio dalla sua ex, e le peggiori paure di Alfie (Lucien Laviscount) su lei e Gabriel sono state confermate. In agenzia, Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) è costretta ad affrontare uno spinoso dilemma del suo passato per il bene del suo matrimonio, e il team dell’Agence Grateau deve affrontare cambiamenti di personale. Mindy (Ashley Park) e la band si preparano per l’Eurovision, ma quando i fondi finiscono sono costretti a risparmiare. La chimica tra Emily e Gabriel è innegabile mentre lavorano insieme per raggiungere una stella Michelin, ma due grandi segreti minacciano di mettere a rischio tutto ciò che hanno sognato”.