Netflix, tutte le nuove serie in uscita a gennaio 2025

A gennaio 2025 Netflix aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Netflix di gennaio 2025 per trovare la tua nuova serie tv preferita (e non solo).

Le serie tv su Netflix a gennaio 2025

Il mese di gennaio 2025 su Netflix vedrà l’arrivo di cinque serie tv molto attese circondate da altri titoli che andranno ad arricchire il catalogo, provenienti come sempre da tutto il mondo e che potrebbero regalare sorprese inaspettate. Le 5 punte del mese sono Missing You di Harlan Coben, ACAB – La serie, American Primeval, The Night Agent 2 e The Recruit 2.

Tra le altre serie tv da tenere d’occhio ci sono i ritorni di XO, Kitty con la seconda stagione, la terza stagione della spagnola Machos Alfa, la seconda di Mo e di La Ragazza di Neve, e la sesta stagione di The Upshaws. Guardando alle novità a gennaio 2025 su Netflix arriva una nuova miniserie true crime dal nord Europa dal titolo La Prova; dalla Polonia arriva Hound’s Hill la storia di uno scrittore tormentato da un trauma del suo passato; la commedia francese Super Males ci porta nella vita di quattro quarantenni in crisi esistenziale. Attenzione anche al cofanetto di Departure un thriller della canadese Global e dell’americana Peacock arrivato in Italia su RaiPlay.

31 dicembre – Schitt’s Creek (cofanetto)

(cofanetto) 1 mercoledì – Missing You , miniserie di Harlan Coben

Departure s.1-3

Dr. Stone s.3 (animazione)

Spy X Family s.2 (animazione)

Sam il Pompiere s.12 (animazione)

City Hunter s.1-4 (anime)

, miniserie di Harlan Coben s.1-3 s.3 (animazione) s.2 (animazione) s.12 (animazione) s.1-4 (anime) 3 venerdì – Bandidos s.2

s.2 6 lunedì – Il mio matrimonio felice s.2 (ep. settimanali, anime)

s.2 (ep. settimanali, anime) 7 martedì – La prova , miniserie (Svezia)

, miniserie (Svezia) 8 mercoledì – Hound’s Hill , miniserie (Polonia)

Profilo Falso s.1 (Colombia)

, miniserie (Polonia) s.1 (Colombia) 9 giovedì – American Primeval, miniserie

Asura s.1 (Giappone)

The Upshaws s.6

miniserie s.1 (Giappone) s.6 10 venerdì – Machos Alfa s.3 (Spagna)

s.3 (Spagna) 11 sabato – Baban baban Ban vampire s.1 (ep. settimanali anime)

Sakamoto Days s.1A (animazione)

s.1 (ep. settimanali anime) s.1A (animazione) 15 mercoledì – ACAB: la serie s.1

Oshi No Ko s.2 (animazione)

Overlord s.3 (anime)

s.1 s.2 (animazione) s.3 (anime) 16 giovedì – XO, Kitty s.2

Castlevania: Nocturne s.2 (anime)

Innamorati anonimi s.1 (Turchia)

s.2 s.2 (anime) s.1 (Turchia) 23 giovedì – The Night Agent s.2

s.2 24 venerdì – Super Males s.1 (Francia)

29 mercoledì – Hooligan s.1 (Polonia)

s.1 (Francia) 29 mercoledì – s.1 (Polonia) 30 giovedì – Mo s.2

The Recruit s.2

The Seven Deadly Sins: Four Knight of the Apocalypse s.2 (anime)

s.2 s.2 s.2 (anime) 31 venerdì – La ragazza di neve s.2

Le serie tv Netflix da non perdere a gennaio 2025

Sono tante le serie tv in arrivo anche a gennaio 2025 su Netflix, anche se le sorprese sono dietro l’angolo ce ne sono cinque su cui abbiamo deciso di puntare sia per interesse rispetto ai precedenti capitoli che per la curiosità che suscitano. Oltre a queste, però, ci sentiamo di consigliare anche Mo (da recuperare la prima stagione se non l’avete vista) e la commedia francese Super Males.

Missing You – miniserie – 1 gennaio

La collezione di mystery thriller di Harlan Coben si arricchisce di un nuovo capitolo con Missing You. La protagonista è la detective Kat Donovan che si occupa dei casi di persone scomparse. Mentre indaga sulla sparizione di un medico, su un’app di incontri ritrova il vecchio fidanzato sparito nel nulla 11 anni prima portando via tutte le sue cose e senza darle una spiegazioni. Cercando di rintracciarlo si ritrova a indagare sulla morte del padre avvenuta nello stesso periodo.

American Primeval – miniserie – 9 gennaio

Taylor Kitsch, Betty Gilpin, Shea Whigham sono tra i protagonisti della miniserie American Primeval, creata da Mark L. Smith e Pete Berg che ci riporta nell’America del 1857, in un periodo di scontro tra culture, religioni, comunità di uomini e donne che combattono per il possesso o il controllo del territorio. Un mondo in cui il dolore dilaga e l’innocenza e la tranquillità stanno perdendo la battaglia contro l’odio e la paura. La pace appartiene a una minoranza in calo, pochi conoscono il significato della parola “gentilezza” e ancora meno sanno cosa sia la compassione.

ACAB: la serie – prima stagione – 15 gennaio

Ispirata al film omonimo ACAB: la serie racconta una squadra del reparto Mobile di Roma che dopo una notte di scontri in Val di Susa resta senza il capo gravemente ferito. Il nuovo comandante Michele (Adriano Giannini) incarna una polizia riformista che contrasta lo spirito da vecchia scuola della squadra formata da (Marco Giallini), Marta (Valentina Bellè) e Salvatore (Pierluigi Gigante). Durante un periodo di scontri per una nuova ondata di malcontento, i protagonisti devono mettere in discussione il significato del loro lavoro e l’appartenenza alla squadra.

The Night Agent – seconda stagione – 23 gennaio

Torna The Night Agent, prodotta da Sony Pictures, creata dall’esperto Shawn Ryan, già dietro a successi come The Shield e SWAT, è stata la serie più vista nel 2023 (per visualizzazioni) ed è attualmente al 7° posto tra le serie in lingua inglese più popolari di tutti i tempi su Netflix, con ben 98,2 milioni di visualizzazioni nei suoi primi 91 giorni. Basata sul romanzo di Matthew Quirk, troviamo al centro la storia dell’agente Sutherland che lavora nei sotterranei della Casa Bianca dove c’è un telefono che non dovrebbe squillare mai. Finché non squilla. La seconda stagione mosterà Sutherland di nuovo in azione, non solo ma sono già in corso le riprese della terza stagione.

The Recruits – seconda stagione – 30 gennaio

Torna la recluta della CIA Owen Hendricks interpretata da Noah Centineo. Nella seconda stagione di The Recuits, creata da Alexi Hawley (già dietro The Rookie) vediamo che il protagonista è trascinato in una missione letale di spionaggio in Corea del Sud, ma si rende conto che la minaccia più grande proviene dall’interno dell’agenzia.

Gennaio 2025 su Netflix: show, reality e documentari

L’intrattenimento factual tra reality, spettacoli comici e documentari è una parte importante della programmazione di Netflix. A gennaio 2025 arriva Ilary che racconta un anno della vita di Ilary Blasi una sorta di seguito di Unica in cui ha ripercorso la separazione da Francesco Totti. Tra gli altri documentari il 7 gennaio esce Jerry Spinger: Fights, camera, action mentre l’8 gennaio la sesta stagione di I Am a Killer. Il 29 gennaio si racconta il sei nazioni di rugby con la seconda stagione di Full Contact.

Tra i reality e gli show del mese, il 2 gennaio spunta Isolati con la suocera, reality brasiliano in cui alcune famiglie si ritrovano su un’isola con la suocera. Dopo Selling Sunset e Selling The O.C. arrivano gli agenti immobiliari di Selling the City ambientato a New York. Tra gli altri appuntamenti del mese L’amore è cieco: Germania, Young Famous & African e L’inferno dei single.