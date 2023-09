Le serie tv a settembre 2023 su Disney+: The Other Black Girl e Justified: City Primeval

Il mese di Settembre di Disney+ ha al centro dell’attenzione l’arrivo della nuova edizione diItalia’s Got Talent realizzata per la piattaforma Disney. Sul fronte delle serie tv probabilmente i titoli più interessanti sono quelli che proseguono come Only Murders in the Building e Star Wars Ahsoka, tra le novità l’attenzione si sposta sul seqel/revival di Justified con il ritorno di Timothy Olyphant e su The Other Black Girl. Ma vediamo quali sono le serie tv da vedere a settembre su Disney+.

Disney+ Settembre 2023 le nuove serie tv in streaming

6 Mercoledì

Justified: City Primeval (tutti gli episodi disponibili): miniserie sequel di Justified con Timothy Olyphant che riprende il ruolo dell’agente US Marshal Raylan Givens, ispirata al romanzo di Elmore Leonard. Nel cast anche Paul Calderon che riprende il ruolo del detective Raymond Cruz del film Out of Sight sempre tratto da un libro di Leonard. Quindici anni dopo aver lasciato il Kentucky per Miami, Givens cresce la figlia (interpretata dalla figlia di Olyphant) e lavora come Marshal. L’incontro fortuito con un fuorilegge e assassino da sempre sfuggito alla polizia, lo fa spostarsi a Detroit per dargli la caccia.

I Am Groot s.2: nuova stagione con i corti animati dedicati al personaggio dei Guardiani della Galassia.

13 Mercoledì

The Other Black Girl s.1 (solo sottotitolata): in contemporanea con il rilascio su HULU arriva una strana mystery-thriller-comedy con al centro Nella che è l’unica ragazza nera di una casa editrice, almeno finché non viene assunta Hazel. Le due inizialmente stringono amicizia, poi Nella riceve alcune minacce e messaggi misteriosi e si allontana dall’azienda scoprendo qualcosa di strano sul suo fondatore.

27 Mercoledì

I Griffin s.20 arrivano per la prima volta su Disney+ gli episodi trasmessi da Italia 1 tra il 2022 e il 2023 (e distribuite negli USA tra il 2021 e il 2022)

This Fool s.2 (solo sottotitolata), commedia di HULU creata e interpretata da Chris Estrada. Julio Lopez ha 30 anni e vive con la mamma e la nonna e lavora nel centro di riabilitazione per chi vuole uscire dalle gang, dove arriva il cugino appena uscito dopo 8 anni di prigione.

Disney+ Settembre 2023 i titoli oltre la fiction

Il mese di Settembre su Disney+ Italia si apre con l’arrivo di Italia’s Got Talent con le novità di Elettra Lamborghini e Khaby Lame in giuria accanto a Mara Maionchi e Frank Matano, con Aurora e Fru nuovi conduttori. Adattato in 72 paesi, quella italiana sarà la prima edizione europea ad approdare in streaming.

Tra i film arriva il 6 settembre La Sirenetta, versione live-action uscita al cinema nei mesi scorsi. Il 13 settembre Bertie Gregory ci porta in giro per il mondo con il programma di National Geographic A tu per tu con gli animali per raccontare come mai prima d’ora, la vita quotidiana di animali straordinari. Armati di tecnologie all’avanguardia, lui e il suo team sfidano condizioni estreme per raccontare le sfide che questi animali devono affrontare. Il 15 settembre ci sarà Lang Lang Suona Disney, mentre dal 28 tornano le sorelle dei The Kardashians.

Disney+ Settembre 2023 le serie tv che proseguono (o terminano)

Tutti i martedì di settembre prosegue il rilascio degli episodi della terza stagione di Only Murders in the Building con Martin Short, Steve Martin e Selena Gomez e soprattutto con Meryl Streep; ogni mercoledì prosegue l’appuntamento con Star Wars Ahsoka.