Ottobre 2023 è un mese interessante per le serie tv di Disney+. Non ci saranno tanti titoli in arrivo, visto anche lo sciopero di sceneggiatori e attori che ha bloccato per mesi le produzioni non facendo ripartire la programmazione della tv generalista, ma ci presenta produzioni potenzialmente interessanti. Come il period drama tutto italiano I Leoni di Sicilia, tratto da una saga letteraria di successo, la seconda stagione di Loki, probabilmente la più amata e riuscita tra le produzione Marvel per Disney+, il ritorno di un classico per l’infanzia come Piccoli Brividi, giusto in tempo per Halloween. Vediamo quindi insieme le serie tv di ottobre 2023 su Disney+.

Disney+ Ottobre 2023 le nuove serie tv in streaming

6 Venerdì

Loki s.2 (primi 2 episodi): insieme a Mobius, al cacciatore B-15 e ad altri nuovi personaggi, Loki lotta per salvare l’anima della TVA in un multiverso in espansione alal ricerca di Sylvie.

13 Venerdì

Piccoli Brividi s.1 (primi 5 episodi poi settimanali fino al 17 novembre): nuovo adattamento per la saga di romanzi di R.L. Stine, al centro 5 liceali che iniziano un’avventura per indagare sulla scomparsa avvenuta 30 anni prima di Harold Biddle portando alla luce oscuri segreti del passato dei loro genitori.

18 Mercoledì

Mayans M.C. s.5 la stagione finale della serie sequel di Sons of Anarchy

25 Mercoledì

I Leoni di Sicilia (prime 4 puntate, le restanti 4 il 1° novembre): adattamento della saga letteraria di Stefania Auci, la serie diretta da Paolo Genovese e scritta da Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo, racconta la storia della famiglia Florio nella Sicilia di fine ottocento. Paolo e Ignazio dalla Calabria fanno successo in Sicilia, sarà poi il figlio di Paolo, Vincenzo, a trasformare la loro attività in un florido impero, ma l’arrivo di Giulia travolge le dinamiche familiari. Nel cast troviamo Miriam Leone, Michele Riondino, Donatella Finocchiario, Eduardo Scarpetta, Vinicio Marchioni.

Praise Petey s.1: comedy animata con al centro Petra St. Barts ricca e amante delle feste di New York, che eredita una cittadina chiamata New Utopia.

Disney+ Ottobre 2023 le serie tv che proseguono (o terminano)

Due attesi finali di stagione ci saranno a ottobre su Disney+: il 3 ottobre terminerà la terza stagione di Only Murders in the Building mentre il 4 ci sarà il finale di Star Wars: Ahsoka. Inoltre per gli appassionati di docureality, ogni mercoledì prosegue il rilascio delle puntate del The D’Amelio Show e ogni giovedì della quarta stagione di The Kardashians.

Disney+ ottobre 2023 i titoli oltre la serie

Il 16 ottobre è il compleanno della Disney che festeggia ben 100 anni. Proprio per l’occasione dal 6 ottobre saranno disponibili sette cortometraggi classici della storia Disney.

Il 4 ottobre arriva su Disney+ la docu-serie in 5 episodi Dear Mama di FX. Diretta da Allen Hughes la docu-serie racconta la storia di una madre e del figlio, di Afeni e Tupac Shakur. La loro vicenda racconta le possibilità e le contraddizioni degli USA da un periodo di fervore rivoluzionario al decenni più ricco della cultura Hip Hop. Infine dal 27 ottobre arriva lego Marvel Avengers: Codice Rosso.