Il mese di Novembre 2022 su Disney+ è ricco di uscite interessanti. In particolare i tanti fan di Grey’s Anatomy devono segnare in rosso il giorno 2 novembre quando partirà la stagione 19, come da tradizione a distanza di un mese circa dalla partenza americana. Il rilascio degli episodi è settimanale così come per Station 19 in uscita sempre il 2 novembre. E poi è il mese del finale di serie di The Walking Dead con l’ultimo episodio della stagione 11.

Disney+ Novembre 2022 le nuove serie tv in streaming

2 Novembre

Grey’s Anatomy s.19 con rilascio settimanale degli episodi: è la stagione in cui Ellen Pompeo parteciperà solo in 8 episodi (7 autunnali e il finale di stagione) e in cui arrivano 4 nuovi specializzandi che saranno un po’ il motore dell’azione soprattutto nei primi episodi. Una sorta di nuovo inizio per la serie.

Station 19 s.6 con rilascio settimanale degli episodi: la serie riparte qualche mese dopo gli eventi della stagione precedente, la caserma è sempre in cerca di un nuovo equilibrio tra i suoi membri e le vicende personali talvolta prendono il sopravvento sui casi da affrontare.

Reboot s.1: divertente comedy dal co-creatore di Modern Family, al centro il set del reboot di una family comedy dei primi anni 2000. Ricco il cast con Paul Reiser, Rachel Bloom, Hudy Greer e Keegan-Michael Key.

Polar Opposites s.3: nuovi episodi per la serie animata sugli alieni presenti sulla terra.

16 Novembre

Tell Me Lies s.1, tratta dal romanzo di Carola Lovering, racconta la relazione tra Lucy Albright e Stephen DeMarco nell’arco di 8 anni, dall’incontro al college alla vita da adulti. Grace Van Patten e Jackson White sono i protagonisti; nel cast anche Gabriella Pession.

Nuovo Santa Clause Cercasi s.1 (primi 2 episodi poi settimanali): serie tv sequel del franchise cinematografico Santa Clause con Tim Allen nato nel 1994. Torna Scott Calvin che dopo 30 anni trascorsi come Babbo Natale deve fare i conti con il declino della popolarità del Natale, fatica così a bilanciare il lavoro e le esigenze familiari e decide così di trovare un nuovo Babbo Natale.

23 Novembre

Reasonable Doubt s.1: prodotta da Kerry Washington e realizzata da Onyx Collective, è un legal drama con protagonista Jax Stweart interpretata da Emayatzy Corinealdi, avvocato difensore a Los Angeles e madre di due figli che deve bilanciarsi tra il divorzio e i suoi casi.

Maggie s.1 (e unica): comedy su una veggente che ha una visione del suo stesso futuro; cancellata dopo una stagione.

Good Trouble s.4

30 Novembre

Willow – La serie s.1: sequel dell’avventura fantasy del 1988 di George Lucas; torna lo stregone Nelwyn dopo aver salvato l’imperatrice Elora Danan, per guidare un gruppo di eroi alla scoperta di un mondo oltre ogni immaginazione.

Disney+ Novembre 2022 le serie tv che proseguono (o terminano)

Il 2 novembre ultimo episodio per The Old Man, spy drama con Jeff Bridges nei panni di una vecchia spia costretta a tornare in azione. Il 21 novembre termina invece The Walking Dead con l’ultimo episodio della serie. Ma l’universo Walking Dead si espanderà con una miniserie su Rick e Michionne, con Dead City con Negan e Maggie e con una serie che dovrebbe essere ambientata in Europa con Derry.

Il 23 novembre termina invece la prima stagione di Andor del mondo Star Wars e il 30 novembre la seconda stagione di Stoffa da Campioni – Cambio di Gioco. Proseguono ogni mercoledì La misteriosa Accademia dei Giovani Geni 2, Women in Taipei e American Horror Stories 2.

Disney+ Novembre 2022 altro intrattenimento

Un titolo molto atteso in arrivo dal 9 novembre è David Beckham: Squadre da Salvare in cui il famoso ormai ex calciatore torna nell’East London dove è cresciuto per fare da mentore alla Westward Boys una squadra dilettantistica che rischia la retrocessione.

Dal 16 novembre su Disney+ arriva Limitless con Chris Hemsworth una serie National Geographic in cui in ogni puntata Hemsworth affronta imprese fisiche e mentali elaborate da esperti, scienziati e medici di fama mondiale per sbloccare il processo di invecchiamento. Il 18 novembre arriva Topolino: La storia di un topo, docuserie sul processo creativo del personaggio simbolo di Disney. Il 2 novembre debutta la seconda stagione di The D’Amelio Show mentre dal 23 arriva la docu-serie sportiva Legacy: La vera storia di LA Lakers.