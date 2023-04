Disney+ le serie tv a Maggio 2023: American Born Chinese, tornano i Muppets e i Kardashians

A maggio su Disney+ come ogni anno si “festeggia” il giorno di Star Wars, il 4 maggio (May the 4th che ricorda May the Force be with You – Che la forza sia con te) con l’arrivo di nuovi cortometraggi della serie Star Wars Visions. Proseguono le varie serie tv della tv generalista americana iniziate nelle settimane passate dai 911 a Will Trent mentre Grey’s Anatomy avrà una pausa di un paio di settimane nel corso del mese. I titoli annunciati in arrivo a maggio sono pochi quindi non si possono escludere degli arrivi a sorpresa come successo nei mesi passati con Daily Alaskan prima e con True Lies a fine aprile. Tra i titoli annunciati nel corso del mese tornano i Muppets con una nuova serie e tornano i Kardashians con la terza stagione, infine arriva American Born Chinese la serie con i due ultimi premi Oscar Michelle Yeoh e Ke Huy Quan.

Disney+ Maggio 2023 le nuove serie tv in streaming

2 Martedì

A Small Light, miniserie (primi 2 episodi): prodotta da National Geographic la storia di Anna Frank vista dalla famiglia che la aiutò. Miep Gies era una giovane ostinata e spensierata. Quando Otto Frank le chiede di aiutarlo a nascondere la sua famiglia dai nazisti, Miep accettò senza esitazione e per due anni le e il marito, aiutarono i Frank.

3 Mercoledì

Grown-ish s.5B: tornano le avventure al college di Zoey Johnson; la serie è lo spinoff di black-ish.

10 Mercoledì

The Muppets Mayhem Band s.1: una nuova serie dei Muppet con al centro la Electric Mayhem Band con Dr. Denti (Dr. Teeth) alla voce e alle tastiere, Animal alla batteria, Floyd Pepper alla voce e al basso, Janice alla voce e alla chitarra principale, Zoot al sassofono e Lips alla tromba. Ad accompagnarli nella loro avventura musicale Nora Singh.

24 Mercoledì

American Born Chinese s.1 (tutti gli episodi): adattamento del fumetto omonimo, racconta la storia di Jon Wang, adolescente qualunque alle prese con la vita scolastica e familiare. Durante il primo giorno di scuola gli viene affiancato un nuovo studente straniero che scoprirà provenire da un altro mondo e lo trascinerà in una battaglia tra mitologiche divinità cinesi. Nel cast anche i premi oscar Michelle Yeoh e Ke Huy Quan.

In the Clearing s.1 thriller psicologico australiano con Miranda Otto, Teresa Palmer e Guy Pearce; una donna deve fare i conti con il suo passato per fermare una setta che rapisce bambini.

Disney+ Maggio 2023 le serie tv che proseguono (o terminano)

Ogni mercoledì su Disney+ proseguono le serie tv 911 arrivata alla sesta stagione, il suo spinoff 911 Lone Star alla quarta stagione, il poliziesco Will Trent e l’action True Lies arrivato a sorpresa non annunciato in precedenza, l’ultimo mercoledì di aprile. Grey’s Anatomy 19 e Station 19 6 si prenderanno una pausa due mercoledì del mese e non saranno rilasciate il 17 e 24 maggio tornando poi regolarmente dal 31.

Disney+ Maggio 2023 non solo serie tv

Il 3 maggio debutta su Disney+ la docuserie in 4 episodi Ed Sheeran – Oltre la musica in cui il cantante offrirà uno sguardo inedito alla sua vita tra archivi personali esclusivi, immagini mai viste prima, interviste con la moglie ed esibizioni intime in location cinematografiche.

Il 4 maggio è il giorno di Star Wars, il “May the 4th be with you” e su Disney+ arriveranno 9 nuovi cortometraggi di Star Wars Visions oltre alla serie d’animazione Young Jedi Adventures.

Il 25 maggio tornano I Kardashians, riprendono le vicende di Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie con la terza stagione del reality. Il 26 maggio arriva la docuserie National Geographic WildLife: Una storia d’amore. La protagonista è Kristine Tompkins, ex CEO di Patagonia e presidente e co-fondatrice di Tompkins Conservation, che racconta la sua storia d’amore con l’imprenditore Dougk Tompkins. Insieme hanno lasciato i loro lavori, i brand che hanno contribuito a far crescere come North Face e si sono concentrati su un progetto visionario, creare parchi nazionali in Cile e Argentina.