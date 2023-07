Disney+ le serie tv a Luglio 2023: Full Monty, il ritorno di Futurama

Il mese di luglio 2023 di Disney+ è caratterizzato dall’arrivo dell’attesa serie sequel/revival di Full Monty in cui si riunisce il cast del film naturalmente invecchiato e alle prese con una realtà diversa rispetto a quella di 25 anni prima. Nel corso del mese, ma senza specificare una data, Disney+ ha annunciato che saranno inserite le stagioni della serie anni ’90 Quell’Uragano di Papà con Tim Allen. Tra le novità del mese di luglio su Disney+ spazio agli anime con l’arrivo di Kizazi Moto: generazione di fuoco il 5 luglio e dei restanti episodi di Bleach: Thousand-Year Blood War l’8 luglio. Ma vediamo insieme tutto quello che ci aspetta su Disney+, o almeno quello che è stato annunciato visto che spesso la piattaforma aggiunge titoli nel corso del mese come successo a giugno con Non Ancora Morta la comedy con Gina Rodriguez.

Disney+ Luglio 2023 le nuove serie tv in streaming

5 Mercoledì

Full Monty – La serie s.1: presentata come un comedy-drama su quello che è successo dopo l’iconica scena dello spogliarello, la serie di Full Monty riporta i personaggi nella città post industriale di Sheffield alle prese con una crisi economica sempre più grave e con piani di cambiamenti proposti dai diversi politicanti ma mai realizzati. La serie si concentra su nuovi e vecchi personaggi puntando l’attenzione in ogni puntata su una storia diversa ricreando le atmosfere del passato ma calandole nel presente. Tornano Robert Carlyle, Mark Addy, Lesley Sharp, Hugo Speer, Paul Barber, Steve Huison.

Segreti di una tata – The Watchful Eye s.1: mystery drama realizzato per il canale americano Freeform del gruppo Disney, prodotta da Ryan Seacrest e ABC Signature. Al centro c’è la storia di una ragazza dal passato tormentato che viene assunta come tata per un ricco vedovo di Manhattan e si troverà trascinata in un mondo di misteri e segreti. La serie è stata cancellata dopo una sola stagione.

12 Mercoledì

The Company You Keep s.1: nuova serie con Milo Ventimiglia cancellata però da ABC dopo il primo ciclo di 10 puntate. Al centro la storia di Charlie Nicoletti un truffatore, cresciuto in una famiglia criminale italo-americana, che cerca una via d’uscita dai debiti contratti con la famiglia criminale di Daphne Finch. Casualmente Charlie ha una notte di passione con Emma che è un’agente CIA che vuole fermare proprio i Finch. Gli obiettivi dei due quindi coincideranno.

24 Lunedì

Futurama s.11 A torna la serie animata distribuita con nuovi episodi rilasciati settimanalmente in contemporanea con gli Stati Uniti con Hulu.

26 Mercoledì

How I Met Your Father s.2B seconda parte della seconda stagione della serie tv che ha riproposto la formula di How I Met Your Mother ma ribaltandola in chiave femminile, con Kim Cattrall che interpreta la protagonista nel futuro che racconta al figlio come ha conosciuto il padre nel presente in cui è interpretata da Hilary Duff.

© Disney+

Disney+ Luglio 2023 le serie tv che proseguono (o terminano)

Nel corso del mese di Luglio su Disney+ arriveranno ogni mercoledì nuove episodi della sesta stagione di 911 e della quarta di 911: Lone Star . Entrambe sono terminate negli USA e rinnovate per una nuove stagioni che non arriveranno prima del 2024. Inoltre 911 è stata di fatto cancellata da FOX e salvata da ABC, un cambio che però non comporterà nulla per il pubblico italiano che continuerà a vederla su Disney+.

Il 5 luglio si concluderà la miniserie In the Clearing, thriller con Miranda Otto e Guy Pearce adattamento del romanzo di J. P. Pomare con al centro la storia di una donna che deve affrontare i demoni del suo passato per fermare una setta che rapisce bambini. Il 19 si conclude anche la prima e unica stagione della serie ispirata a True Lies .

Terminerà il 26 luglio, invece, la miniserie Marvel Secret Invasion con Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury alle prese con la silenziosa occupazione degli Skrull sulla terra.

Disney+ Luglio 2023 i titoli oltre la fiction

Il catalogo di Disney+ a luglio si arricchisce con Yuzuru Hanyu Ice Story 2023 Gift at Tokyo Dome in arrivo il 14 luglio. Si tratta del primo spettacolo sul ghiaccio al Tokyo Dome, una storia che racconta la vita e il futuro di Yuruzu Hanyu famoso pattinatore sul ghiaccio. Il 26 luglio arriva la prima edizione di Drag Me to Dinner un talent culinario in cui si sfidano diverse drag queen che cucineranno per Neil Patrick Harris, Bianca del Rio e Haneefah Wood.