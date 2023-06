Disney+ le serie tv a Giugno 2023: Secret Invasions della Marvel e la seconda parte di 911 s.6

Il mese di Giugno su Disney+ è caratterizzato dall’arrivo in streaming di Avatar 2 La via dell’acqua il film campione di incassi diretto da James Cameron. Anche senza l’esperienza del 3D, il pubblico potrà ritrovare le atmosfere di Pandora. Tralasciando i film proseguono Grey’s Anatomy, Station 19 e le altre serie tv con rilascio settimanale e tornano con nuovi episodi 911 e Abbott Elementary.

Disney+ Giugno 2023 le nuove serie tv in streaming

7 Mercoledì

Saint X s.1 (tutti gli episodi): un dramma psicologico raccontato su diversi piani temporali, al centro la morte di una ragazza durante una vacanza ai Caraibi e le conseguenze che questo genera sulla sorella sopravvissuta e alla ricerca della verità.

21 Mercoledì

Secret Invasion, miniserie in 6 episodi della Marvel con al centro Samuel L. Jackson e il suo Nick Fury che scopre l’esistenza di un’invasione clandestina della fazione degli Skrull mutaforma. Così insieme a Everett Ross (Martin Freeman), Maria Hill (Cobie Smulders) e allo Skrull Talos (Ben Mendelsohn) che si è creato una sua vita sulla Terra, proverà a fermarli e a salvare l’umanità.

Abbott Elementary s.2B (tutta la seconda metà di stagione): tornano le vicende degli insegnanti della scuola pubblica di Philadelphia alle prese con i limiti del sistema scolastico e con le loro vicende personali.

911 s.6B, riparte il rilascio settimanale degli episodi

Disney+ Giugno 2023 le serie tv che proseguono (o terminano)

Prosegue con una nuova puntata a settimana la quarta stagione di 911: Lone Star per tutto il mese di giugno su Disney+. Nuove puntate anche per la miniserie In the Clearing e per la serie tv poliziesca Will Trent che è stata rinnovata per una seconda stagione, al contrario di True Lies che terminerà con la prima stagione in corso. Fino al 21 giugno nuovi appuntamenti settimanali con Grey’s Anatomy 19 e Station 19 6 (entrambe sono state rinnovate).

Disney+ Giugno 2023 non solo serie tv

Prosegue l’appuntamento con le storie di Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie le famosissime Kardashans a giugno su Disney+. L’8 giugno si celebra la giornata mondiale degli oceani con collezioni dedicate come Oceani: i segreti degli abissi su National Geographic e film come Alla Ricerca di Nemo e il suo sequel. Il 16 giugno si celebra invece Stan Lee con The Man un nuovissimo speciale.