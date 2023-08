Le serie tv ad Agosto 2023 su Disney+: i cult The Bear 2 e Only Murders in the Building 3

Il mese di Agosto 2023 di Disney+ non è particolarmente ricco da un punto di vista quantitativo (ma la piattaforma ormai ci ha abituato a serie tv e film caricati a sorpresa senza alcun annuncio anticipato) ma al contempo è ricco e variegato da un punto di vista qualitativo. Infatti arrivano titoli molto attesi come Ahsoka di Star Wars, la seconda stagione di The Bear e la terza di Only Murders in the Building (che hanno fatto incetta di nomination agli Emmy con le precedenti stagioni), ma anche l’ultima stagione del cult per ragazzi High School Musical La serie.

Disney+ Agosto 2023 le nuove serie tv in streaming

8 martedì

Only Murders in the Building s.3: tornano Charles, Oliver e Mabel (interpretati da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez) questa volta alle prese con il mondo di Broadway come anticipato nel finale della seconda stagione. Ben Glenry (Paul Rudd) è una star di Hollywood al debutto a Hollywood in uno spettacolo di Oliver con Charles ma proprio la sera del debutto ci sarà una morte improvvisa. Tra le novità di stagione una straordinaria Meryl Streep nei panni di Loretta Durkin perennemente aspirante attrice. Il trio riuscirà a risolvere anche questo caso? Puntate settimanali in contemporanea con gli USA fino a ottobre.

9 mercoledì

High School Musical: The Musical: La serie s.4: ultima stagione per le avventure dei ragazzi alle prese con la preparazione di un nuovo musical e decideranno di rappresentare High School Musical 3: Senior Year. Non solo ma nella serie i ragazzi scoprono che la Disney vuole fare il quarto film The Reunion e i ragazzi faranno da comparse.

16 mercoledì

The Bear s.2 (tutte le puntate): Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) lavorano per trasformare la paninoteca in un locale di lusso, intraprendendo anche un viaggio alla scoperta di se stessi. Capiranno che la cosa più difficile di gestire un ristorante è aprirne uno nuovo, con una nuova attenzione all’ospitalità.

23 mercoledì

Star Wars: Ahsoka s.1 (prime 2 puntte): ambientata dopo la caduta dell’impero, ha al centro l’ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano mentre indaga su una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile.

Disney+ Agosto 2023 le serie tv che proseguono (o terminano)

Nel corso del mese di Agosto il catalogo di Disney+ presenta solo 2 serie tv che proseguono con appuntamento settimanale: le due serie di 911. Il 2 agosto terminano sia 911 6 che 911 Lone Star 4 e in entrambi i casi considerando lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori in atto prima del 2024 inoltrato non vedremo nuove puntate.

Disney+ Agosto 2023 i titoli oltre la fiction

Il catalogo di Disney+ ad Agosto vede l’arrivo, dal 2, i nuovi episodi della prima stagione Star Wars: Young Jedi Adventures. Inoltre il 12 agosto è la giornata mondiale dell’elefante e per onorare questi animali e riflettere sulla loro condizione, è l’occasione giusta per vedere il documentario I segreti degli elefanti di National Geographic, una serie che cambierà per sempre tutto ciò che pensavate di sapere su di loro. Arriva il 2 agosto in streaming I Guardiani della Galassia vol.3 mentre il 25 ci sarà Gli amici delle vacanze 2 sequel del film con i neosposi Marcus (Howery) ed Emily (Orji) invitare i loro disinibiti amici Ron (Cena) e Kyla (Hagner), anch’essi sposati da poco e con un bambino, a unirsi a loro per una vacanza.