Disponibile da un paio di giorni su Disney+, l’ultima puntata di Only Murders in the Building 2 chiude il mistero della seconda stagione ed apre a quello che sarà il mistero della terza, già ampiamente rinnovata nelle settimane scorse. Sebbene sia ancora presto, ci sono già alcune anticipazioni su Only Murders in the Building 3.

Come finisce Only Murders in the Building 2?

Per avere più chiaro cosa accadrà nella terza stagione, bisogna però riagganciarsi al finale della seconda, in cui i tre protagonisti Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez) hanno smascherato l’assassino della loro vicina di casa Bunny (Jayne Houdyshell).

-ATTENZIONE: SPOILER-

Sempre nel giusto mix tra giallo e commedia, durante una “festa di rivelazione dell’assassino” i tre protagonisti hanno inizialmente fatto pensare ai presenti che ad uccidere Bunny fosse stata la loro concorrente di podcast Cinda Canning (Tina Fey), disposta a tutto pur di riavere una storia su cui costruire una nuova serie true crime.

Disney+ Only Murders in the Building 2, la seconda stagione è meglio della prima: recensione, trama e cast Fingendo la morte di Charles per mano di Alice (Cara Delevingne), la festa si rivela un pretesto per smascherare il vero colpevole, ovvero Poppy (Adina Verson), l’assistente di Cinda. La ragazza, vedendo la sua datrice di lavoro complimentarsi con Mabel per aver risolto il caso come non aveva mai fatto con lei, perde le staffe, gelosa del fatto di aver lavorato così tanto per Cinda senza mai averne ricevuto l’approvazione.

Così, confessa: Poppy altri non è che Becky Butler, la ragazza che era scomparsa in Oklahoma e su cui Cinda aveva realizzato il suo primo podcast di successo. Per fare in modo che il podcast fosse davvero ascoltare, Poppy/Becky ha inscenato il suo omicidio, incastrando il sindaco della sua cittadina. Quindi si è trasferita a New York con una nuova identità, per allontanarsi da quella vita che la vedeva sempre vittima di qualcuno -o del padre ubriaco, o del sindaco stesso, di cui era assistente, e che la molestava-. Poppy ha così deciso di uccidere Bunny per incastrare i tre protagonisti e avere una nuova storia da proporre a Cinda. Quindi, con la collaborazione del detective Kreps (Michael Rapaport), di cui era l’amante, avrebbe risolto il caso, guadagnandosi popolarità lei e una promozione lui. Il loro piano, però, è stato scoperto e i due sono stati arrestati.

La seconda stagione si chiude con un salto temporale, un anno dopo: siamo a teatro, a Broadway, dove Oliver è tornato a lavorare. Protagonista della sua nuova pièce teatrale è l’attore Ben Glenroy (Paul Rudd). Ma pochi secondi dopo che il sipario si è alzato, Ben cade a terra, morente, sotto gli occhi del pubblico e dei tre protagonisti: sarà questo il nuovo mistero della terza stagione.

Only Murders in the Building 3, anticipazioni: ci sarà Paul Rudd

Alla luce di questo finale, il co-creatore della serie John Hoffman ha rivelato a TvLine che Paul Rudd sarà parte del cast della terza stagione, recitando ovviamente in alcuni flashback che ci permetteranno di capire meglio chi sia Ben e chi avrebbe potuto avercela con lui.

Tra i sospettati, c’è anche Charles che, come visto poco prima che iniziasse lo spettacolo, ha avuto un’accesa discussione con lui, durante cui lo ha intimato di “stare lontano da lei, io lo so quello che hai fatto”. Anche qui, resta il mistero: a chi si riferirà, a Mabel o a Lucy (Zoe Colletti), la figlia della sua ex con cui ha mantenuto un affettuoso rapporto padre-figlia?

Per ora, resta un mistero: “È da sei settimane che stiamo scrivendo la terza stagione e quello che stiamo preparando è folle ed entusiasmante”, ha detto Hoffman. “Continuiamo a chiederci come fare delle cose ma come farlo in maniera differente”.

Anche la terza stagione, quindi, seguirà il formato ormai collaudato di proporre un vero e proprio giallo alla “whodunnit” (ovvero con la risoluzione nell’arco della stagione), continuando però a seguire le vicende dei vari personaggi e le loro evoluzioni, in particolare dei tre protagonisti.

“Mabel”, spiega Hoffman a Deadline Hollywood, “ora è una donna, con un nuovo scopo. Selena è entusiasta di sapere cosa racconteremo di Mabel”. Ma anche per Charles e Oliver ci sono delle novità: Charles è tornato a essere protagonista del reboot della sua serie tv Brazzos ed ha iniziato ad avere una relazione con la truccatrice Joy (Andrea Martin), mentre Oliver, come detto, è tornato a Broadway. Due situazioni che potrebbero far ricomparire il personaggio di Sazz Pataki, la controfigura di Charles interpretata da Jane Lynch. Un piccolo ruolo che, come altri all’interno della serie, è diventato però utile ad alimentare la parte comedy ed a rendere Only Murders in the Building irresistibile.