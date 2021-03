Dopo l’anticipo di ieri sera (la Juventus ha battuto lo Spezia, mentre Lazio-Torino non si è giocata, per le note vicende relative al focolaio in casa granata), oggi, mercoledì 3 marzo, torna in campo la Serie A. In concomitanza con la seconda serata del Festival di Sanremo 2021, sono in programma le partite della della 25esima giornata di campionato.

Per ogni turno – lo ricordiamo – Sky trasmette sette partite su dieci, mentre le restanti tre sono proposte in esclusiva dalla piattaforma Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

Di seguito potete leggere il dettaglio della programmazione televisiva di oggi, mercoledì 3 marzo 2021, con i canali tv sui quali sarà possibile vedere i match della 25esima giornata, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e l’orario del calcio di inizio.

Il turno si concluderà domani sera con Parma-Inter.

MERCOLEDÌ 3 MARZO

ore 18.30

Sassuolo-Napoli in diretta su DAZN1 (canale 209)

ore 20.45

Milan-Udinese in diretta su DAZN1 (canale 209)

Benevento-Verona in diretta su DAZN1+ (canale 212)

Diretta Gol Sky Sport 251 (satellite e internet)

Fiorentina-Roma in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet)

telecronaca Fabio Caressa; commento Beppe Bergomi; bordocampo Vanessa Leonardi e Angelo Mangiante

Diretta Gol Riccardo Gentile

Genoa-Sampdoria in diretta su Sky Sport 253 (satellite e internet) e Sky Sport 484 (digitale terrestre)

telecronaca Riccardo Trevisani; commento Nando Orsi; bordocampo Riccardo Re

Diretta Gol Federico Zancan

Atalanta-Crotone in diretta su Sky Sport 254 (satellite e internet) e Sky Sport 485 (digitale terrestre)

telecronaca Antonio Nucera; commento Renato Zaccarelli; bordocampo Massimiliano Nebuloni

Diretta Gol Maurizio Compagnoni

Cagliari-Bologna in diretta su Sky Sport 255 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

telecronaca Davide Polizzi; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Paolo Assogna

Diretta Gol Paolo Ciarravano.