Oggi, martedì 2 marzo, torna in campo la Serie A. In concomitanza con la prima serata del Festival di Sanremo 2021 (con grande protagonista annunciato Zlatan Ibrahimovic), sono in programma gli anticipi della 25esima giornata di campionato.

Per ogni turno – lo ricordiamo – Sky trasmette sette partite su dieci, mentre le restanti tre sono proposte in esclusiva dalla piattaforma Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

Di seguito potete leggere il dettaglio della programmazione televisiva di oggi, martedì 2 marzo 2021, con i canali tv sui quali sarà possibile vedere i match che aprono la 25esima giornata, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e l’orario del calcio di inizio.

Il turno proseguirà domani e si concluderà giovedì.

Da segnalare che Lazio-Torino, in programma proprio oggi, di fatto non si disputerà, in quanto la squadra granata non si presenterà a Roma in conseguenza di una ordinanza della Asl. Questa mattina il presidente della Figc Gabriele Gravina aveva parlato di “oggettiva impossibilità di disputare Lazio-Torino”, ma dopo aver consultato tutti i club, la stragrande maggioranza dei presidenti gli ha chiesto al presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino di non rinviare il match. Che quindi resta regolarmente in programma per la giornata odierna (tra le polemiche).

MARTEDÌ 2 MARZO

ore 18.30

Lazio-Torino in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet)

telecronaca Riccardo Gentile; commento Luca Marchegiani; bordocampo Matteo Petrucci

ore 20.45

Juventus-Spezia in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite

telecronaca Federico Zancan; commento Giancarlo Marocchi; bordocampo Giovanni Guardalà e Alessandro Alciato.