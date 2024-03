Lo chef Sergio Barzetti ha fatto ritorno a È sempre mezzogiorno, a distanza di più di tre mesi dall’ultima volta. L’ultima sua ospitata nelle cucine di Antonella Clerici risaliva infatti allo scorso 19 dicembre. In quella circostanza lo chef utilizzò una metafora poco rispettosa per indicare il corteggiamento della moglie Laura, alludendo all’alcool come strumento per “stordirla”.

Le parole sono state presto notate dalla pagina Aestetica Sovietica e da lì sono passate su tutte le principali testate nazionali. In quel particolare contesto – era stata notizia di poche settimane prima l’omicidio di Giulia Cecchettin – intervennero la presidente della Commissione di Vigilanza Rai e il direttore dell’Intrattenimento Day Time Angelo Mellone.

Barzetti si scusò con una storia postata su Instagram, ma non ha più fatto ritorno nella trasmissione fino ad oggi. Ad accoglierlo è stata Antonella Clerici, che gli ha lasciato la possibilità di rivolgere alcune parole al pubblico. “È stato un periodo di pausa, che credo mi abbia fatto anche bene. La pausa porta a riflessioni e anche a cercare di migliorarsi. Le parole a volte fanno male. In cuor mio non c’era alcuna intenzione, ovviamente chiedo scusa e mi dispiace perché io sono qui a fare quello che so fare meglio, quello che faccio tutti i giorni, ovvero cucinare” ha spiegato lo chef.

Antonella Clerici ha voluto così concludere la vicenda: “Sai cosa facciamo? Voltiamo pagina e facciamo parlare i tuoi risotti”. Sergio Barzetti rientra nel cast di È sempre mezzogiorno, lasciandosi alle spalle le parole infelici dello scorso dicembre.

Non farà invece rientro nella trasmissione del mezzogiorno di Rai 1 Lorenzo Biagiarelli, come lui stesso aveva annunciato nelle scorse settimane. Per lui il caso che aveva determinato il suo allontanamento era estraneo al programma e non ha permesso una ricucitura con l’impegno televisivo quotidiano. Quindi È sempre mezzogiorno terminerà la stagione con un membro del cast in meno rispetto a quelli con i quali ha esordito lo scorso settembre.