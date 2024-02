Da poco più di un mese Lorenzo Biagiarelli è assente da È sempre Mezzogiorno, e così sarà anche nelle prossima puntate. Lo chef, nel cast fisso del programma di Raiuno condotto da Antonella Clerici fin dalla prima stagione, ha infatti deciso di non tornarvi dopo le vicende legate a Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Lodi che si è tolta la vita.

“Non ci sono più le condizioni per tornare a È sempre mezzogiorno. Ma mi tengo stretta la solidarietà dei tanti che hanno capito quale gioco si stava giocando”, ha detto Biagiarelli all’interno di un lungo video pubblicato su Instagram nella mattina di oggi, giovedì 15 febbraio 2024.

“Non posso e non voglio chiedere scusa per la morte di Giovanna Pedretti, il cui suicidio mi addolora”, ha aggiunto. “Se lo facessi, lo userei a mio vantaggio. Preferisco tenermi lo stigma, il dubbio, piuttosto che tentare la via della pietà, ed accetterò tutte le conseguenze di questa scelta”.

La vicenda di Giovanna Pedretti

Nel video Bigiarelli racconta la sua versione dei fatti, soffermandosi sulle critiche indirizzate sia a lui che alla compagna Selvaggia Lucarelli dopo il suicidio di Pedretti, avvenuto a metà gennaio. La donna era finita al centro di una vicenda che era cominciata da una recensione negativa pubblicata online a proposito del ristorante che gestiva con il marito. Nella recensione, chi scriveva lamentava il fatto di aver dovuto cenare a fianco di alcuni omosessuali e di un diversamente abile.

Pedretti aveva replicato al commento, scrivendo che “a fronte di queste bassezze umane e di pessimo gusto, credo che il nostro locale non faccia per lei. Noi non selezioniamo i clienti in base ai loro gusti sessuali, men che meno sulla disabilità”.

La replica aveva ricevuto il plauso di molti, ma c’era chi aveva sollevato qualche dubbio sulla veridicità del commento. Tra questi, Biagiarelli, tra i primi a far notare alcune incongruenze nella vicenda. Nel video, però, lo chef non si sofferma su questo, ma su quanto è accaduto dopo il suicidio della donna. Lui e Lucarelli, infatti, sono stati accusati di essere responsabili del tragico gesto e di avere in qualche modo scatenato una tempesta di odio sui social network.

Tra i punti salienti del video, quello in cui Biagiarelli replica a chi contestava il fatto che avesse contattato Pedretti telefonicamente per avere da lei una risposta o una rettifica a quanto detto nei giorni successivi alla pubblicazione del commento. Un’operazione di debunking, ovvero di svelamento di eventuali bufale, che in tanti hanno contestato sia stata fatta da un persona non iscritta all’Albo dei giornalisti. “L’articolo 21”, ricorda, “dà la libertà di parola a qualsiasi cittadino. Vi ricordo che il debunking nel caso della bidella pendolare era stato fatto da un privato cittadino”.

E poi, le minacce che la coppia sta ricevendo da chi li accusa di aver portato la ristoratrice a compiere l’estremo gesto. Eppure, dice, un’agenzia di comunicazione ha rilevato che sulla vicenda non c’è stata alcuna gogna mediatica nei confronti della donna. Cosa che, invece, si starebbe riversando su Biagiarelli e Lucarelli: a dimostrarlo, il video mostra alcune clip di programmi televisivi, articoli di giornali e post social in cui i due sono duramente attaccati.