In settimane in cui si è data grande attenzione alla violenza di genere, non potevano certo passare inosservate le parole pronunciate da Sergio Barzetti a È sempre mezzogiorno. Lo chef, mentre stava preparando uno dei suoi celebri risotti nel programma di Antonella Clerici, ha parlato di come ha cercato di conquistare sua moglie.

Tutto partiva da una considerazione della stessa conduttrice, che spiegava come ritenesse la preparazione di un risotto uno dei modi migliori per creare intimità con una persona che si sta corteggiando. A sostenerla è stato il sommelier Andrea Amadei: “Quando tu cucini insieme, soprattutto se è la prima volta che ti vedi, rompi il ghiaccio subito, si crea sintonia e poi con un bicchiere di fianco si cucina meglio”.

Riagganciandosi a questo, è intervenuto lo chef Sergio Barzetti, che stava preparando il risotto: “E poi vai a stordire la preda”. La Clerici ha subito notato l’equivocità dell’espressione: “Detto così, non è carino”. Lo chef ha poi spiegato: “Quando pasturavo la Laura, che a un corso di cucina ho subito visto tra le altre, cercavo di inseguirla dandole da bere per stordirla, ma non sapevo che era astemia”.

Le parole, pronunciate da Barzetti nella puntata di martedì 19 dicembre, sono state notate dalla pagina Aestetica Sovietica, che si occupa di analisi sociale, linguaggio della politica, stereotipi di genere e rappresentazione delle minoranze.

Parole chef Barzetti: l’intervento della presidente della Commissione di Vigilanza Rai

Il video e i contenuti del post, ripresi in primis da La Stampa e Repubblica, hanno fatto intervenire la presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia:

Lo scambio di battute nella trasmissione del mattino di Rai1 condotta da Antonella Clerici è intollerabile. Com’è possibile che mentre il Paese è attraversato dal dibattito sul contrasto alla violenza di genere e alla cultura dello stupro sul servizio pubblico si possano dire certe frasi tra le risate generali? Non possiamo tollerare che si utilizzino espressioni come “stordire la preda” riferita alle donne. Mi auguro che professionisti come Antonella Clerici siano sempre preparati a intervenire in maniera energica per stigmatizzare espressioni del genere

Parole chef Barzetti: le scuse dello chef

Sono così arrivate le scuse dello chef di È sempre mezzogiorno, mediante una storia postata sul suo account Instagram:

In queste ore ho avuto modo di riflettere su ciò che è accaduto. Ho riascoltato quello che ho detto e, soprattutto grazie al confronto con la mia famiglia, ho capito che quelle parole sono profondamente sbagliate. Mi scuso con tutte le donne, con mia moglie, con Antonella e con tutte quelle persone che giustamente si sono indignate di fronte a quelle parole inopportune. Questa esperienza, e la discussione che ne è generata, mi serviranno per non commettere lo stesso errore

È probabile che domani in trasmissione possa esprimersi in merito anche Antonella Clerici.