Anche Serena Bortone giunge al termine della sua stagione televisiva. Chesarà è stato un punto e a capo, non solo per il Servizio Pubblico che ha trovato il suo access del weekend di Rai 3 dopo l’addio di Fabio Fazio, ma lo è stato anche per la stessa conduttrice che non si è mai sottratta alle nuove sfide.

In conclusione dell’ultima puntata andata in onda questa sera (16 giugno), dopo aver ricevuto un omaggio floreale dal giornalista conduttore Peter Gomez e la redazione del programma, la Bortone si è rivolta al gruppo di lavoro ringraziando loro in primis citando “il meraviglioso Studio 2 di Via Teulada“.

Poi legge: “Sono stata onorata di lavorare con voi in questa nostra grande azienda di Servizio Pubblico. Ringrazio voi, a casa, telespettatrici e telespettatori che ci avete seguito e sostenuto. Siete cresciuti puntata dopo puntata. Grazie dell’affetto e del sostegno. Vi auguro una buona estate e, soprattutto, di cuore, buon vento“.

Il percorso tortuoso di Serena Bortone a Chesarà

Chesarà ha tenuto in vita una fascia delicata in una Rai 3 in perdita d’identità, quasi irriconoscibile. Lontani i numeri di share realizzati da Che tempo che fa in Rai, Chesarà ha iniziato il suo cammino attestandosi attorno al 2-3% per poi salire, conquistare, interessare. Farlo con un talk show di livello anche quando il percorso è diventato piuttosto tortuoso.

Ancora fresco alla memoria è il caso Scurati che due mesi fa ha agitato le acque del programma per la cancellazione del suo monologo antifascista dalla puntata del 20 aprile, a pochi giorni dall’anniversario della Liberazione d’Italia. Vicenda che in breve tempo è stata assorbita dal dibattito politico a suon di polemiche, fino ad aprire un procedimento disciplinare contro Serena Bortone e rimettere in primo piano la parola ‘censura’ nel Servizio Pubblico.

Quando torna Chesarà con Serena Bortone

Di pochi giorni fa l’indiscrezione de La Repubblica secondo cui nella prossima stagione, Serena Bortone vedrebbe dimezzata la sua Chesarà. Non più due appuntamenti, bensì solo uno, il sabato e a partire da metà settembre. Su questo l’AD Rai Roberto Sergio dalla Festa dell’Innovazione a Venezia (organizzata dal Foglio) ha affermato: “In questo momento nessuno di noi conosce i palinsesti“.