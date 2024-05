La Rai ha comunicato ufficialmente di aver aperto un procedimento disciplinare nei riguardi di Serena Bortone, conduttrice di Chesarà…, programma in onda su Rai 3 ogni weekend.

Il procedimento disciplinare, ovviamente, ha a che fare con il caso Scurati, nella fattispecie con il post che la conduttrice e giornalista ha pubblicato sui social lo scorso 20 aprile per commentare la mancata partecipazione dello scrittore al programma.

Di seguito, il comunicato della Rai:

La Rai ha inviato una lettera di contestazione disciplinare a Serena Bortone in riferimento al post pubblicato dalla giornalista sui propri profili social il 20 aprile in merito alla vicenda Scurati. Come da prassi nella contestazione si chiedono alla giornalista eventuali giustificazioni e chiarimenti.

Come ricordiamo, nella puntata di Chesarà… dello scorso 20 aprile, era previsto un monologo di Antonio Scurati riguardante la Festa della Liberazione del 25 aprile ma il contratto dello scrittore è stato annullato.

Serena Bortone, a poche ore dalla messa in onda, aveva commentato la notizia con il seguente post:

Come avrete letto nel comunicato stampa, nella puntata di questa sera di “Chesarà…” era previsto un monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile.

Ho appreso ieri sera, con sgomento, e per puro caso, che il contratto di Scurati era stato annullato. Non sono riuscita ad ottenere spiegazioni plausibili. Ma devo prima di tutto a Scurati, con cui ovviamente ho appena parlato al telefono, e a voi telespettatori la spiegazione del perché stasera non vedranno lo scrittore in onda sul mio programma su Rai 3. Il problema è che questa spiegazione non sono riuscita a ottenerla nemmeno io.