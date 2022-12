Era l’ormai lontano 1994 quando a Milano nasceva Emergency per volere di Gino Strada, un’associazione umanitaria fondata per portare aiuto alle vittime civili delle guerre e della povertà nel mondo. Rai1 sta preparando una grande Serata Emergency dedicata a questa organizzazione fondata da Strada. Medico chirurgo, specializzato in chirurgia d’urgenza, Strada inizia la sua opera in questo campo nell’ospedale di Rho, una città vicino a Milano, lui nato a Sesto San Giovanni, per poi lavorare negli anni 90 negli Stati Uniti prima, poi in Gran Bretagna quindi in Sudafrica. Inizia poi a collaborare con il Comitato internazionale della Croce Rossa in varie zone attraversate da guerre, proprio in questi anni in lui nasce la voglia di fare qualcosa di più e questo suo desiderio fa nascere Emergency.

Strada è mancato lo scorso anno, ma Emergency continua la sua opera grazie all’impegno della figlia di Gino Strada, Cecilia ed ha avviato nel tempo un processo di internazionalizzazione di questa realtà con la nascita di organizzazioni locali e di gruppi di volontari in diversi paesi del mondo. La Rai radiotelevisione italiana ha deciso di organizzare una serata televisiva proprio per Emergency che andrà in onda la prossima primavera sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

Sarà una grande serata fra spettacolo e solidarietà condotta da Carlo Conti, domenica sera impegnato sulla Rete 1 della Rai con il Telethon e da Fiorella Mannoia, insieme ricordiamo hanno già condotto sempre su Rai1 la serata dedicata a Lucio Dalla. Il presentatore toscano sarà affiancato dalla grande cantante per parlare di tutto ciò che ha fatto Emergency in questi trent’anni. Sarà una serata con presenti tanti personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, della musica, dello sport e celebrità in genere che porteranno il loro mattoncino per raccontare il lavoro sul campo e mai termine fu più adatto, di Emergency nelle varie parti del mondo colpite dal cancro della guerra.

L’appuntamento dunque per questa Serata Emergency su Rai1 con Carlo Conti e Fiorella Mannoia, con la produzione di Friends & Partner è per la prossima primavera, presumibilmente a maggio 2023.