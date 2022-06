DallArenaLucio è andato in onda il 3 giugno 2022, in prima serata su Rai 1, con la conduzione di Carlo Conti e la partecipazione straordinaria di Fiorella Mannoia. Il gioco di parole del titolo svela il concept del concerto, un tributo a Lucio Dalla – a 10 anni dalla sua scomparsa- dalla cornice suggestiva dell’Arena di Verona. Il concerto, nonostante un collegamento (?) durante la diretta del Tg1 con i saluti dei due presentatori, era stato registrato 24 ore prima, il 2 giugno, e mandato in onda in prima serata, venerdì. Le intenzioni erano chiare fin da subito: una festa, nulla che potesse essere triste. Mannoia e Conti hanno sottolineato la volontà di ricordare il celebre cantautore come fosse ancora lì fra loro, grazie alla sua discografia che resterà eterna.

Molti i cantanti che hanno presenziato a questa serata evento: Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Ron, Il Volo, Tommaso Paradiso, Brunori Sas, La Rappresentante Di Lista, Gigi D’Alessio, Noemi, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Marco Masini, Stadio, Francesco Gabbani, Tosca, Pierdavide Carone, Ornella Vanoni, Il Piccolo Coro dell’Antoniano: ecco i nomi degli artisti che ricorderanno Dalla, a dieci anni dalla scomparsa. A loro si sono aggiunti il chitarrista Ricky Portera, collaboratore storico che ha suonato negli album più acclamati del cantautore e la cantante Iskra Menarini, per 25 anni al fianco di Lucio Dalla come corista. Ma, inevitabilmente, sono state evidenti due assenze importanti, quella di Gianni Morandi (che collaborò con Dalla durante le loro carriere) e di Francesco De Gregori, con il quale pubblicò “Work in progress” – disco dal vivo- nel 2010.

Da “Caruso” a “Canzone”, passando per “Cara” e “Piazza Grande”, gli ospiti sono saliti sul palco per omaggiare Lucio Dalla e per raccontare sempre un aneddoto sulla figura del cantautore. Un passaggio forse dovuto ma che appariva a volte non così necessario. Perché se in alcuni casi ne uscivano episodi divertenti o curiosi (come il parrucchino perso in acqua durante una vacanza con Gigi D’Alessio o il “fantasma” che viveva in casa sua come asserito da Tosca) in altri casi era inevitabile sentire risposte meno personali (anche per questioni anagrafiche) che spaziavano dall’ascolto con i genitori fino all’artista come stimolo artistico e punto di riferimento. Un po’ di maggiore spontaneità non avrebbe guastato, rendendo l’atmosfera festosa. Queste, del resto, erano le intenzioni principali di partenza…

DallArenaLucio è stata comunque un’occasione per riascoltare alcuni dei pezzi più noti e indimenticabili della carriera di Lucio Dalla, in quello che era il primo spettacolo dall’Arena di Verona con capienza piena e senza mascherina.