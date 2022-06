Andrà in onda questa sera, in prima serata su Rai1, DallarenaLucio, il concerto dedicato a Lucio Dalla, a 10 anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 1 marzo 2012. L’evento si è svolto ieri sera, dalla magnifica cornice dell’Arena di Verona, e sarà trasmesso oggi, a 24 ore dalla registrazione.

Un grande cast di cantanti onorerà il cantautore bolognese interpretando alcune dei suoi brani più celebri e noti. Carlo Conti con la partecipazione straordinaria di Fiorella Mannoia saranno i due padroni di casa di questo evento live che ha richiamato decine e decine di artisti, tra colleghi e amici dell’indimenticabile -e indimenticato- artista.

DallarenaLucio, cast cantanti

Ecco i nomi che compongono il cast di questa serata speciale: Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Ron, Il Volo, Tommaso Paradiso, Brunori Sas, La Rappresentante Di Lista, Gigi D’Alessio, Noemi, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Marco Masini, Stadio, Francesco Gabbani, Tosca, Pierdavide Carone, Ornella Vanoni, Il Piccolo Coro dell’Antoniano. loro si aggiungono il chitarrista Ricky Portera, collaboratore storico che ha suonato negli album più acclamati del cantautore e la cantante Iskra Menarini, per 25 anni al fianco di Lucio Dalla come corista.

Sarà l’occasione anche per celebrare la memoria di Lucio Dalla con una serie di aneddoti, di episodi della sua vita, ricordi che non sempre sono noti a tutti. Celebre il grande ruolo che ebbe nel film (ormai cult) di Carlo Verdone, “Borotalco”. Furono sue le musiche composte per la pellicola rilasciata nel 1982. Vinse il David di Donatello come Miglior Musicista proprio per questa sua collaborazione. Qualche anno dopo, nel 1989, ottenne il David di Donatello come Miglior Canzone Originale per “Il frullo del passero”.

Nel 2013, a Bologna, Lucio Dalla era stato omaggiato con un grande concerto per celebrare i 70 anni che avrebbe compiuto. Per l’occasione, venne ricordato con un grande live con tanti amici artisti in onda su Rai1 da piazza Maggiore (con ascolti pari al 30,2% di share e 6.870.000 telespettatori).

Nato il 4 marzo 1943 ha pubblicato il suo primo disco nel 1966 (dal titolo 1999) fino ad “Angoli nel cielo”, rilasciato nel 2009. Sono in totale 22 i dischi in studio pubblicati dal cantautore bolognese mentre sono 9 gli album live usciti nel corso della sua carriera.

L’evento “DallarenaLucio” è una co-produzione “Ballandi Multimedia” e “Friends&Partners”. Regia Maurizio Pagnussat. Un programma di Carlo Conti e di Pietro Galeotti, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Giovanna Salvatori. Scenografia Marco Calzavara. Direzione musicale Fiorella Mannoia, Carlo Di Francesco. Direzione di Orchestra e Arrangiamento Valerio Chiaravalle. Direttore della fotografia Marco Lucarelli.