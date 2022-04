Novità in arrivo su Food Network (canale 33). Secondo quanto risulta a TvBlog, infatti, a breve partirà un nuovo programma condotto dalla coppia inedita formata da Lidia Bastianich e Anna Moroni. Il titolo della trasmissione sarà Senti che fame! Nonna pensaci tu. Il debutto è fissato per domenica 10 aprile alle ore 15.00

La forza del format, firmato da Elio Bonsignore, prodotto da Me Production in esclusiva per Discovery Italia,

con il coordinamento di Discovery Media Brand Solutions, è evidentemente nella coppia cult costituita dalla mamma di Joe Bastianich e dalla spalla di Antonella Clerici ai tempi de La Prova del cuoco.

In particolare Lidia Bastianich è cuoca e imprenditrice di successo, vincitrice di numerosi riconoscimenti tra cui due Emmy Awards, mentre Anna Moroni si può considerare la casalinga cuciniera più famosa d’Italia. Spetterà a loro proporre ricette della tradizione, americane e italiane, a volte rivisitate con un tocco di originalità.

Due nonne, moderne e simpatiche, che si racconteranno con i loro piatti, tra aneddoti familiari e viaggi in giro per il mondo. A fare da sfondo alle loro ricette e alle loro storie c’è Roma con le sue immagini suggestive.

Senti che fame! Nonna pensaci tu è composto da 8 puntate, in onda ogni domenica alle ore 15.00 su Food Network.

Senti che fame! Nonna pensaci tu – Lidia Bastianich: chi è

Per Lidia Bastianich, 75 anni, non si tratta del debutto televisivo. La cuoca, infatti, è stata ospite delle versioni statunitense e italiana di MasterChef. Inoltre, per due edizioni, dal 2014 al 2015 è stata giudice, con Bruno Barbieri e Alessandro Borghese, di Junior MasterChef Italia. Nel 2016 è stata sostituita dallo chef Gennaro Esposito. Nel curriculum tv della Bastianich anche Family Food Fight, di cui è stata giudice insieme al figlio Joe e ad Antonino Cannavacciuolo.

Senti che fame! Nonna pensaci tu – Anna Moroni: chi è

83 anni, Anna Moroni è diventata popolare grazie alla partecipazione su Rai1 a La Prova del cuoco (dal 2002 al 2018), nella quale offriva lezioni di cucina ad “Antonellina”. Un bel sodalizio televisivo e umano che è stato ricomposto eccezionalmente per una settimana a È sempre mezzogiorno. La Moroni, dopo l’addio a La Prova del cuoco, ha condotto Ricette all’italiana con Davide Mengacci, su Rete 4.