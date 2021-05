A distanza di quasi tre anni dalla loro ultima apparizione televisiva insieme, Antonella Clerici e Anna Moroni si sono ritrovate oggi nel mezzogiorno di Rai 1. A cambiare è solo la cornice: se infatti tre anni fa le due erano insieme a La Prova del Cuoco, oggi si sono ricongiunte televisivamente nello studio milanese di È sempre mezzogiorno. La complicità e l’affetto che le lega paiono però immutati.

Dopo aver infatti presentato il cast fisso del programma, la Clerici ha introdotto l’entrata in studio della sua storica partner:

Per diciotto anni, tutti i giorni siamo stati fianco a fianco, sempre insieme, sempre con i consigli. È stata – come ho sempre detto – la mia seconda mamma. Mi diceva sempre: “Ti sei lavata le mani, tesoro?”. E poi mi ha detto un’altra cosa: “Appena avrò fatto i vaccini verrò a trovarti perché questa è la casa del mezzogiorno ed è come se venissi a casa tua”.

Anna Moroni, entrata in studio, ha ballato con Alfio sulle note de La Vacinada: più emozionata dei tempi de La Prova del Cuoco, come ha confessato prima di andare in onda ad Antonella Clerici, la Moroni si è accomodata poi al fianco della nutrizionista Evelina Flachi, commentando da quella postazione le varie ricette fatte nel corso della puntata dai vari cuochi, tutti in qualche modo suoi allievi.

Una reunion fra le due era nell’aria da diverso tempo, a partire da quando Annina (come spesso la chiama affettuosamente la Clerici) si affacciò nella “casa nel bosco” di Rai 1 per un collegamento via Skype: già allora, infatti, la cuoca promise alla conduttrice che, una volta ricevute le due dosi di vaccino contro il Covid, sarebbe andata a trovarla nella sua trasmissione.

Martedì scorso era stata poi la stessa padrona di casa a dare l’annuncio che questa settimana il cast di È sempre mezzogiorno si sarebbe allargato, andando ad accogliere Anna Moroni. È proprio il caso di dirlo: “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”.