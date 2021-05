Non parliamo di tanto tempo fa, ma era il 1° febbraio 2021 quando Anna Moroni comparve a sorpresa in collegamento con Antonella Clerici a E’ sempre mezzogiorno. Ricordate? La conduttrice aveva strappato una promessa alla sua ospite e storica amica e collega a La Prova del Cuoco: “Potresti collegarti più volte, qui conosci tutti e allora manchi solo tu. Vedi di venire. Stai qua una settimana con noi, vai a trovare tua nipote”.

Quasi due mesi dopo, il 31 marzo, un’altro avviso lanciato dalla Clerici durante una delle sue ricette: “Fra un po’ viene a trovarci, ce l’ha promesso”. Si era parlato del mese di aprile per il suo approdo in studio, ma così non è stato. Si dice meglio tardi che mai, così Anna Moroni sarà a fianco di Antonella Clerici e del gruppo del programma di Rai 1 (che finirà questa edizione con il termine di giugno) a partire da lunedì 10 maggio per una settimana, lo ha annunciato la stessa conduttrice nell’appuntamento con il suo programma oggi, 4 maggio 2021.

L’occasione è certamente quello del ritrovo, una reunion che riaccenderà ancora una volta i ricordi degli amanti de La prova del cuoco, ma non solo. Si sa che in Rai alcune porte possono essere lasciate semi-aperte, quella di Anna Moroni evidentemente non è mai stata chiusa con la chiave.

Dopo il 1° giugno 2018, data dell’ultima puntata de La prova condotta da Antonella Clerici, la Moroni affermò di voler chiudere il ciclo delle sue presenze nel programma insieme alla sua inseparabile amica e collega. Il legame fra le due non si è mai interrotto, per dimostrarlo hanno preso in mano il loro smartphone realizzando una delle dirette instagram più esilaranti del periodo di lockdown 2020, tra battute, ricette e racconti. Le promesse di un altro progetto (seppur piccolo) insieme sono state mantenute a piccoli e concreti passi.

Bastava leggere la timeline di twitter al momento dell’annuncio della conduttrice: una pioggia di applausi virtuali al ritorno della Moroni che, a questo punto, crea una vera e propria attesa simile a quella di un vero evento. Sarà il suo ritorno nel mezzogiorno di Rai 1 dopo quasi 3 anni. E se dalla videochiamata di febbraio ne è nata l’ospitata che sta per realizzarsi, chissà cosa potrebbe accadere da una settimana di ospitate in studio…