Sono quei momenti in cui se voi lettori siete amanti della storia della tv del mezzogiorno non puoi non urlare “No dai! Ma davvero?“. La tv del mezzogiorno meriterebbe una pagina a sé fra mille aneddoti e curiosità e stamani durante l’appuntamento con È sempre mezzogiorno condotto da Antonella Clerici si è consumato una delle reunion più attese dal 1° giugno 2018 a questa parte. Non vi diciamo questa data a caso, si tratta del giorno in cui la conduttrice ha chiuso la sua storia a La prova del cuoco prima di lasciare il suo posto al biennio Isoardi.

Di quel giorno ricordiamo soprattutto le lacrime e l’abbraccio che la Clerici e la sua affidabile maestra Anna Moroni si son date non solo come segnale di una stima reciproca, ma anche e soprattutto l’affetto di una grande amicizia che si è rinnovata vedendo nuovamente insieme la conduttrice e una delle protagoniste dello storico programma di Rai 1 trasmesso per 20 anni. Seppur lontane, l’effetto sorpresa mischiato a quello nostalgia c’è ed il contesto ha chiaramente aiutato: cucina, chiacchiere e risate.

L’intervento di Anna Moroni è arrivato nella parte iniziale del programma. Son bastate due parole per rendere l’incontro un momento storico nel seppur breve (finora) cammino di È sempre mezzogiorno. La Clerici prende la palla al balzo e parla con la sua amica come se le due si trovassero in un accogliente salotto: “Ma io non ti manco?” chiede la conduttrice “Mi manchi tesoro mio. Sai quanto ero abituata a dirti che dovevi fare quello o quell’altro“.

Così Antonella Clerici lancia la proposta di invitare più volte ‘Annina’ la sua ‘vice mamma’ nel suo programma: “Potresti collegarti più volte, qui conosci tutti e allora manchi solo tu. Vedi di venire. Stai qua una settimana con noi, vai a trovare tua nipote” lei non declina, anzi accetta: “Spero che arrivi presto questo vaccino e poi verrò”.

L’ultima volta in cui Anna Moroni e Antonella Clerici è stato lo scorso 13 marzo, nel primissimo periodo di lockdown. In quell’occasione le due fecero una diretta Instagram per tenere compagnia ai loro followers, le risate furono assicurate.

Manco a dirlo, su twitter gli internauti hanno apprezzato la reunion con un giro di tweet che inneggia al ritorno della coppia Moroni/Clerici. S’ha da fare? I presupposti ci sarebbero alla luce della fine di Ricette all’Italiana (condotto con Davide Mengacci su Rete 4) dov’era subentrata dopo La prova, nel 2018.