Antonella Clerici e Anna Moroni presto potranno ricongiungersi televisivamente: per la fine del mese di aprile è attesa la partecipazione, per una settimana, della Moroni all’interno di È Sempre Mezzogiorno. Le due, dopo essersi lasciate ormai tre anni fa nello studio de La Prova del Cuoco, si ritroveranno in via Mecenate per condividere una nuova esperienza ai fornelli.

Qualcosa era già avvenuto nelle scorse settimane: il primo febbraio Anna Moroni si era collegata con Antonella Clerici, promettendole che una volta vaccinata l’avrebbe raggiunta a Milano. Dopo quella circostanza, a differenza di quanto era stato proposto dalla conduttrice di È Sempre Mezzogiorno, non erano seguiti però altri collegamenti via Skype della Moroni, che però oggi è tornata a essere citata da Fulvio Marino nella spiegazione di una ricetta.

Il panificatore, infatti, ha proposto nella puntata odierna la torta al formaggio, una tipica pietanza pasquale:

In tutte le case si fa con una ricetta diversa: io ho avuto lunghissime discussione con la nostra amica Anna Moroni, che ha tantissime ricette. Quindi, Anna, oggi faccio una mia versione: stai attenta, guarda e magari interessa anche a te!

Antonella Clerici ha quindi aggiunto:

Fra un po’ viene a trovarci, ce l’ha promesso.

Atteso quindi per le prossime settimane il ritorno di una gloriosa coppia del mezzogiorno: il rapporto fra le due, fatto di rimproveri materni da parte della Moroni e di un affetto sincero che le lega da quasi vent’anni, le ha rese amatissime dal pubblico televisivo, che probabilmente gradirà questa reunion (già sperimentata in veste social nel lockdown dello scorso anno tramite delle dirette Instagram).

A È sempre Mezzogiorno, dove pare ormai passata un’infinità di tempo da quando erano presenti le due nonne scelte come cast fisso per affiancare la Clerici, si respira sempre di più l’aria dei vecchi tempi de La Prova del Cuoco.