Cambi in corsa per È sempre mezzogiorno: da lunedì infatti non sono più in studio il fattore Alfio e nonna Naso, come era solita chiamarla Antonella Clerici, in onore del suo cognome. La conduttrice aveva così motivato le loro rispettive assenza nella prima puntata settimanale:

Oggi sono assenti giustificati sia nonna Naso che Alfio, che secondo me ha qualche giro strano.

I due però non hanno preso parte neanche alle successive puntate, senza però che la Clerici fornisse ulteriori spiegazioni ai telespettatori. Nel frattempo il loro posto sembra essere stato preso da Lorenzo Biagiarelli, che da settimana scorsa è presenza fissa nel cast della trasmissione, ed Evelina Flachi, che in questi giorni è stata sempre presente in studio.

I loro interventi hanno sostituito rispettivamente quelli di Alfio, con Biagiarelli che ha affiancato anche la Clerici durante alcuni giochi telefonici, e della signora Naso, con la Flachi che spesso è intervenuta durante la realizzazione delle ricette, mettendo in luce proprietà e aspetti nutrizionali delle pietanze preparate.

Questi cambiamenti, dovuti probabilmente alle restrizioni Covid, che hanno spinto la produzione a tutelare maggiormente i volti più anziani del cast, hanno parzialmente aiutato la trasmissione ad acquisire una maggior fluidità e coerenza, dimostrati anche dal lieve miglioramento in termini di ascolti, con È sempre mezzogiorno che si è stabilizzato nei primi tre giorni di questa settimana sopra il 13%.

Nelle scorse settimane il cooking show di Rai 1 si era già privato della presenza di nonna Amalia, che, in accordo anche con la propria famiglia, e con il figlio in particolare, come raccontato dalla Clerici, aveva deciso di terminare la sua partecipazione quotidiana, data la sua età (84 anni) e lo spostamento che la trasmissione richiedeva dal momento che lei abita a Firenze.

In attesa di notizie circa Alfio e nonna Naso, È sempre mezzogiorno sembra intenzionato a intraprendere una nuova strada, con comprensibili cambiamenti, a un messe e mezzo dalla partenza.