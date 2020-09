È sempre mezzogiorno debutta finalmente su Rai 1: dopo averne tanto parlato, dopo uno slittamento imprevisto, è arrivato il momento della prima puntata del nuovo programma di Antonella Clerici, che ritrova la fascia oraria più amata e senza la griglia de La Prova del Cuoco.

L’attesa è dunque finita: oggi, lunedì 28 settembre, dalle 12 alle 13.30 spazio alla prima puntata di È sempre mezzogiorno, realizzato dalla Stand by Me per la Rai e che viene presentato come uno show quotidiano, non come un ‘cooking show’ pur caro alla fascia oraria. La cucina non mancherà, ma sembra non debba essere il cuore di questa ora e mezza in compagnia: la cucina è oiù che altro la cornice, lo spazio, il contesto entro il quale chiacchierare/affrontare temi e argomenti di attualità con ospiti in studio e pubblico a casa. Talk e cooking, ricette e tutorial, commenti e aneddoti per un’ora e mezza di intrattenimento.

E proprio il collegamento con il pubblico a casa rappresenta una dei momenti più attesi di questo programma visto che torna in auge il telefono, che già ha dato grandi soddisfazioni ad Antonella in passato. E che sembra volersi posizionare come ‘trait-d-union’ con i leggendari ‘mezzogiorno’ degli anni ’80.

Altro aspetto che viene sottolineato è lo studio: abbandonata l’idea di realizzare il programma nei suoi luoghi del cuore, quelli della residenza piemontese di Arquata Scrivia, si è cercato di portare la natura, il bosco, in studio. Come, lo vedremo più tardi.

È sempre mezzogiorno, il format e il cast

Con Antonella Clerici ci sarà un cast fisso, selezionato per essere “una metafora della saggezza popolare” con due nonnine e una zia pronte al commento, alla sferzata e a sporcarsi le mani tra i fornelli. Ci sono poi il factotum Alfio e il Maestro Panificatore Fulvio Marino. In ogni puntata poi ad aiutare Antonella in cucina ci saranno due cuochi, uno avvezzo alla tv e uno esordiente.

Durante la settimana ci saranno degli appuntamenti fissi: la fatina dei dolci, il maestro pasticcere pronto a dispensare consigli e tecniche raffinate, l’esperto di territorio e di vino, e Angela Frenda, che con la sua rubrica “Ricette d’amore” racconterà storie e aneddoti di personaggi famosi.

È sempre mezzogiorno, come seguirlo in diretta e in live streaming

Il programma va in onda dal lunedì al venerdì, dalle 12.00 alle 13.30, su Rai 1 e Rai 1 HD (DTT, 501). È sempre mezzogiorno va in live streaming su Raiplay, dove poi è disponibile anche on demand.

È sempre mezzogiorno, second screen

Per commentare il programma sui social, l’hashtag è #EsempreMezzogiorno.