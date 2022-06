Senio Bonini: “Agorà Extra è un esperimento vinto”

Si chiude la prima e unica annata, almeno per ora, di Agorà Extra, che infatti a partire dalla prossima stagione dovrebbe essere assorbita dalla tradizionale Agorà, almeno a livello di conduzione (arriverà Monica Giandotti, che oggi ha concluso la sua esperienza a Unomattina). Senio Bonini ha così, al termine della puntata odierna, voluto fare dei ringraziamenti per questa stagione, che ha rappresentato per lui un ritorno a casa, dato che era già stato nel programma informativo del mattino di Rai3 nell’edizione 2017-2018.

Ecco le parole del giornalista negli ultimi minuti di trasmissione:

Agorà Extra è stato un esperimento vinto, che ci ha dato grande soddisfazione. Ma la grande soddisfazione, oltre a quella che ci hanno dato i telespettatori che ci hanno premiati, c’è l’ha data questa grandissima squadra. Ti lascio (rivolgendosi a Giorgia Rombolà, conduttrice di Agorà Estate, ndr) in ottime mani perché la squadra autoriale, il desk, la regia, i tecnici, lo studio veramente è una squadra eccezionale, che ci ha coccolato e sicuramente coccolerà anche te.

Anche Bonini ha ricevuto, così come prima era avvenuto con Luisella Costamagna, il tronchetto della felicità che gli è stato portato anche nel suo caso da Marco Carrara, a nome dell’intero gruppo di lavoro. “La tazza di Agorà Extra me la porto via con me” ha concluso Senio Bonini, che da lunedì sarà al timone insieme a Isabella Romano di TgUnomattina, il nuovo spazio mattutino del Tg1 di Monica Maggioni.