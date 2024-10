Dalla Rai ancora nessuna decisione, ma ascolti e polemiche precedenti alla messa in onda fanno pensare che una seconda stagione non sia facile da realizzare

Si avvia a conclusione, con l’ultima puntata di domenica 27 ottobre 2024, la prima stagione di Sempre al tuo fianco, la fiction di Raiuno dedicata al mondo della Protezione Civile e agli uomini e alle donne che vi dedicano tempo e passione: ma ci sarà Sempre al tuo fianco 2?

Sempre al tuo fianco 2 si farà?

Sempre al tuo fianco Ameremo la sua forza e la sua dolcissima fragilità…A settembre su #Rai1 ➡️ #SempreAlTuoFianco, con #AmbraAngiolini nei panni di Sara Nobili, responsabile del rischio Vulcani della Protezione Civile. Posted by Radiocorriere Tv on Monday, August 5, 2024

Nonostante manchi una conferma ufficiale da parte della Rai, possiamo dire che le probabilità di rivedere la serie con una seconda stagione non sono molto alte. Innanzitutto, gli ascolti delle prime cinque serate, che hanno ottenuto una media di 2,3 milioni di telespettatori (14,5%) non fanno urlare al successo, per una serie che richiede uno sforzo produttivo non indifferente, considerate le varie situazioni di pericolo rappresentate come “casi di puntata”.

C’è poi da tenere conto delle polemiche sorte prima ancora della messa in onda, per via dell’incendio verificatosi durante le riprese della serie a Stromboli (dove è ambientato parte del racconto), che ha distrutto ettari di vegetazione. La mancanza di alberi contribuì, qualche mese dopo, ad aumentare la forza dirompente di un’alluvione, che provocò ulteriori danni, causando non pochi problemi agli abitanti dell’isola. Difficile insomma, che la produzione possa tornare a girare in quei luoghi. Se si dovesse fare una seconda stagione, bisognerà dunque pensare a uno stratagemma per spostare altrove alcune delle sottotrame della fiction.

Come finisce Sempre al tuo fianco?

Nell’attesa di scoprire il destino della serie, il finale chiuderà alcune delle questioni aperte nel corso della prima stagione. Nell’undicesimo episodio, “Una strana atmosfera”, Victor (Alessandro Tedeschi) confessa quando commesso anni prima, con il beneplacito di tutti. Gioiosa dell’amore per Renato (Andrea Bosca), inoltre, Sara (Ambra Angiolini) è tormentata da strani echi dal passato. Inoltre, dopo l’attivazione dei nuovi sensori, lo Stromboli si risveglia.

Nell’ultimo episodio, “La resa dei conti”, scatta il piano d’emergenza per proteggere l’isola. Nel caos, Sara riceve una chiamata: Marina (Tecla Insolia) è bloccata vicino le bocche del vulcano. Renato, Massimo (Peppino Mazzotta) e Sara uniscono le forze per salvarla.