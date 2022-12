Il secondo appuntamento con la sesta stagione del ciclo Purché finisca bene è con Se mi lasci ti sposo, nuova commedia sentimentale con al centro due giovani squattrinati che mettono in atto un insolito piano per… lasciarsi. Ma, ovviamente, non tutti andrà come previsto, anche per quanto riguarda i loro sentimenti. Vi abbiamo incuriosito? Allora proseguite nella lettura!

Se mi lasci ti sposo, quando in onda?

Il film-tv viene trasmesso giovedì 15 dicembre 2022, alle 21:25, su Raiuno. È il secondo film del ciclo Purché finisca bene, che terrà compagnia al pubblico televisivo per tutto il mese.

Se mi lasci ti sposo, la trama

Giulia (Sara Lazzaro) e Marco (Alessio Vassallo) sono una coppia in crisi come tante; si trascinano per inerzia e sembrano non avere energia neppure per dire basta. Anche perché separarsi costa caro e non solo per il prezzo emotivo: due case, spese multiple, il doppio delle bollette…

Insomma, bisogna poterselo permettere e Giulia e Marco, trentenni precari e affaticati, sono in crisi anche economica. Ma ecco che Giulia ha un’idea strampalata e geniale: se non hanno soldi per separarsi, potrebbero sposarsi e approfittare così dei regali dei generosi parenti. Sì, ma come?

Marco rilancia con la sua creatività e capacità di creare storie: ci sposiamo per finta! Chiesa sconsacrata, musicisti sgangherati, buffet molto radical e poco chic e il gioco è fatto. Poi si scappa e si dividono finalmente le strade oltre al bottino. Peccato che a furia di far finta vengono strane idee…

Se mi lasci ti sposo, quante puntate sono?

Come tutte le storie raccontate da Purché finisca bene, anche questa è un film-tv composto da una sola puntata, in onda per un’unica serata, della durata di circa cento minuti.

Se mi lasci ti sposo, cast

Sono due attori molto noti al pubblico della fiction generalista ad interpretare i due protagonisti. Una è Sara Lazzaro, nel cast di Doc-Nelle tue mani e Volevo fare la rockstar (che nella stagione scorsa è stata l’attrice di fiction italiana con il maggior numero di titoli a cui ha partecipato in onda); l’altro è Alessio Vassallo, di recente visto in Sopravvissuti.

Sara Lazzaro: Giulia;

Alessio Vassallo: Marco;

Marina Massironi;

Paolo Calabresi;

Bebo Storti;

Paolo Bernardini.

Se mi lasci ti sposo, regista e sceneggiatori

Il film-tv è stato diretto da Matteo Oleotto, già regista per il ciclo Purché finisca bene di altri due film-tv (Mai scherzare con le stelle e Tutta colpa della Fata Morgana), ma anche dietro la macchina da presa di Volevo fare la rockstar.

“Ho girato il film cercando di restituire il più possibile l’energia della drammaturgia e l’originalità dei dialoghi, supportato da una squadra di maestranze eccellenti che hanno saputo dare vividezza e verità a ogni ambiente”, ha detto Oleotto. “Come sempre, il mio maggiore divertimento è nella direzione degli attori. Con Sara Lazzaro abbiamo lavorato a cercare la dolcezza dietro il rigore di Giulia. Con Alessio Vassallo, con il quale non avevo mai lavorato prima, abbiamo tratteggiato un Marco indolente ma pieno di guizzi di immaginazione. Marco che con Vassallo condivide una forma di ironia a cui non si può non volere bene. Con Giulia e Marco volevo mettere in scena la storia di tante coppie contemporanee, alla ricerca di un proprio posto nel mondo” (fonte: IlFriuli.it).

A scrivere la sceneggiatura, invece, Davide Barletti, Carlo D’Amicis, Giampaolo Simi e Wilma Labate. Il film-tv è prodotto da Agostino Saccà per Pepito Produzioni, in collaborazione con Rai Fiction.

Se mi lasci ti sposo, dov’è stato girato?

Oleotto, friulano, ha scelto proprio il Friuli-Venezia Giulia per girare il film-tv. Le riprese son infatti avvenute a Palmanova. In particolare, le scene sono state girate, a Palmanova, a piazza Grande e Borghi, nel Palazzo Comunale e nella Biblioteca Civica, oltre che sui Bastioni. Alcune riprese sono state effettuate anche a Gorizia.

Se mi lasci ti sposo, streaming RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Se mi lasci ti sposo in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale di Purché finisca bene.