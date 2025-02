Uno dei titoli storici Mediaset sarebbe pronto a tornare in video per una nuova edizione presentata dal suo storico conduttore…

Per un Affari Tuoi tornato di gran carriera ormai da qualche anno nell’access prime time di Rai 1, c’è un altro titolo cult della storia degli access che potrebbe ritornare in video: Sarabanda. Una nuova edizione del gioco della musica secondo fonti TvBlog sarebbe in fase di realizzazione.

Una buona notizia per i nostalgici del game show condotto da Enrico Papi dal 1997 al 2004, e ancora nel 2005 e 2017 su Italia 1 e nel 2009, in versione estiva per il preserale di Canale 5, con la conduzione di Teo Mammucari insieme a Belèn Rodriguez.

Al timone della nuova Sarabanda – sempre secondo le nostre fonti – ci sarebbe proprio Enrico Papi, colui che il programma lo ha portato al successo per una moltitudine di stagioni tra versioni originali e spin-off. Papi, assente da qualche mese dagli schermi, ha intrapreso la conduzione radiofonica. Lo scorso ottobre è iniziata l’avventura de Gli squizzati su Radio 105 insieme a Lodovica Comello, ma il cordone ombelicale con la televisione non è stato mai tagliato (e non solo perché il programma radio va in onda anche in tv), per questo l’affidamento della conduzione sarebbe caduto sul volto più confortevole e fortemente identitario per il game show.

Alla regia del programma ci sarebbe un professionista di alto livello come Roberto Cenci, recentemente impegnato ad Io canto generation e Senior.

La rivisitazione di Sarabanda vedrebbe una gara di giochi con la presenza di volti noti al pubblico, mentre per quanto riguarda la messa in onda, diversamente dal territorio di access prime time (in questa stagione particolarmente tribolato), si starebbe valutando più concretamente la strada dell’appuntamento in prime time su una rete Mediaset: sarà ancora Italia 1 ad ospitare il programma?

Enrico Papi: “Proporrò un brano per Sanremo 2025”

Guardando al recente passato di Enrico Papi, ricordiamo la sua ultima esperienza su Italia 1 in Tilt – Tieni il tempo nell’estate 2024. A TvBlog rilasciò un’intervista poco prima della partenza del programma (era giugno 2024). Papi dichiarò addirittura la volontà di candidarsi come cantante al Festival di Sanremo 2025: “Voglio mandare un messaggio a Carlo Conti: gli proporrò un pezzo per Sanremo 2025. Lo farò veramente, ma non posso dirle con chi. Al Festival dovevo andarci nel 2016 con Fabio Rovazzi, avevamo una canzone. Ne parlai con Carlo, che all’epoca era conduttore e direttore artistico, si mostrò entusiasta di sentirlo. Poi però non se ne fece più nulla, perché Fabio non si sentiva pronto per il Festival, lo considerava troppo da cantante. Sarebbe stato divertente.”