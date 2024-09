Stefano De Martino… da questo momento sono Affari tuoi!

Il debutto di Stefano De Martino ad ‘Affari tuoi‘ è stato accompagnato, alla vigilia, da una serie di pregiudizi (ingiustificati) da parte degli addetti ai lavori: l’ex di, il successore di, l’erede di, quello voluto da… Nel progetto di ringiovanimento dei programmi di punta della Rai, la scelta di De Martino, alla guida del game show di Rai 1, appare assai calzante.

Nella puntata di stasera, il giovane conduttore è entrato in punta di piedi (autodefinendosi una delle new entry di questa edizione assieme alla giocatrice delle Marche), senza strafare, restando pacatamente al proprio posto: una conduzione misurata, in sottrazione (il padrone di casa ascolta, osserva, scruta i concorrenti, stando sempre un passo indietro). Nulla a che fare con i toni da ‘festa in piazza’ del suo predecessore omaggiato in corsa d’opera con un “Come direbbe Amadeus, soldi sicuri”.

Come tutte le puntate zero, il presentatore napoletano, chiamato a vincere l’emozione in tempi celeri, ha a disposizione un’intera annata televisiva per imporre un proprio stile senza oscurare un passato glorioso non troppo lontano (tangibile, per esempio, nelle scelte musicali come ‘Due vite di Marco Mengoni nello svelamento finale dell’ultimo pacco).

Manca, però, un ‘graffio’, una zampata per rompere definitivamente con la gestione Amadeus e cucire il format sulla propria pelle. Un compitino fatto bene ma solo a metà. E’ ancora impercettibile quel piglio tutto partenopeo che coinvolge lo spettatore da casa ed il pubblico in studio. Non basta il solo racconto delle storie dei protagonisti. Sul palcoscenico, un istrionico mattatore deve farsi strada tra i pacchisti, deve creare dinamiche e coinvolgere la platea per dare ritmo alla narrazione.

In questo primo appuntamento, è prevalso un po’ troppo l’aspetto tensivo legato alla vincita (o meno) di Monica ed Edoardo e alla loro ‘fuga per la vittoria’ fatta di numeri fortunati, riti scaramantici, sogni premonitori. C’è tanto game e poco show… da oggi fino al prossimo giugno 2025, per De Martino, tutto è possibile!