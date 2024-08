Stefano De Martino: 5 cose da sapere sul nuovo conduttore di Affari Tuoi

E’ uno dei debutti più attesi della nuova stagione televisiva: si tratta dell’ingresso di Stefano De Martino alla guida di ‘Affari tuoi‘. Il conduttore guiderà, per tutto l’anno, il gioco dei pacchi a partire da lunedì 2 settembre 2024. Conosciamo meglio il giovane presentatore:

1 De Martino è zio. Il 28 novembre dello scorso anno, è nato il piccolo Mattia, figlio di sua sorella Adelaide e del compagno Diego Di Domenico. Il piccolo è nato nella clinica Villa Stabia di Castellammare di Stabia.

2 Durante le registrazione, Stefano è stato raggiunto, in qualità di portafortuna, da Marcello Sacchetta, con cui, per diversi anni, ha condiviso l’esperienza come ballerino professionista di ‘Amici’.

Stefano, Marcello.

Sono tanto fiera di voi

Firmato

Maria pic.twitter.com/iQpRufp7mg — Marta – in modalità settembre is coming (@MartaZavattoni) August 30, 2024

3 De Martino ha sentito il suo predecessore, Amadeus: “Ho sentito Amadeus. Ci siamo scambiati dei messaggi. Scherzavamo sul fatto che prendo in eredità un suo programma. Ogni volta che c’è questo passaggio, finora ha portato bene a entrambi. Lui mi ha fatto un grande in bocca al lupo e mi ha detto: ‘Vedrai che ti divertirai'”. Dall’ex conduttore di ‘Sanremo’, l’ex ballerino ha ereditato, diversi anni fa, la conduzione di ‘Stasera tutto è possibile’. Tra i sogni nel cassetto, come confessato a ‘Fanpage.it’, quello di cimentarsi con un altro quiz di Rai 1, ovvero ‘L’Eredità’.

4 Prima di approdare nella scuola di Maria De Filippi, Stefano De Martino ha svolto diversi lavori per mantenersi ed inseguire il sogno della danza: da cameriere, a fruttivendolo, a parcheggiatore abusivo.

5 L’ex ballerino è felice che, dopo anni, è riuscito a creare un ottimo rapporto con l’ex moglie Belen Rodriguez, mamma di suo figlio Santiago: “Il mio rapporto con Belen? Va tutto benissimo, la saluto e lei risponde, quindi tutto bene. Abbiamo una relazione tranquilla come due genitori separati e cordiali”. Piuttosto riservato sulla sua vita privata, ad oggi, non si conosce nulla sulla sua vita privata… se sia fidanzato o single.