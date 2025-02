In arrivo a giugno nell’access time di Rai1 un nuovo game show da provare come alternativa ad Affari tuoi. A condurlo sarà sempre Stefano De Martino

E’ ormai il re Mida di Rai1 con il “suo” Affari tuoi. Già quell’access prime time portato al successo da Paolo Bonolis e che proprio Bonolis ha incoronato come suo degno successore. Se nell’ambiente c’erano in principio molte perplessità, proprio l’ex conduttore di 3, 2,1 contatto aveva speso parole molto positive su Stefano De Martino, facendo un vero e proprio endorsement nei suoi confronti.

Evidentemente Paolo Bonolis ha un futuro come talent scout, oppure come direttore di Rete. Stefano De Martino ha portato Affari tuoi ad una seconda giovinezza, conquistando ascolti altissimi degni di una tv degli anni novanta, se non ottanta. Sfondare i 6 milioni di telespettatori ormai regolarmente, con punte di share di oltre il 40% non è cosa di tutti i giorni.

Stefano De Martino lo ha fatto imprimendo ad Affari tuoi una freschezza per niente facile da raggiungere. Conquistando anche molto pubblico giovane lontano da Rai. Come abbiamo già scritto mesi fa, De Martino ha fatto suo il gioco dei pacchi e non sarà assolutamente facile per nessuno prendere il suo posto. Eventualità questa a dire il vero lontanissima visti i numeri di cui sopra.

Ma come sappiamo Affari tuoi ha sempre vissuto con accanto un partner, inteso come format, forte. Anche se nelle ultime stagioni è il gioco dei pacchi che ha sempre popolato l’access time di Rai1. L’altro game era Soliti ignoti, che però Amadeus ha portato via con se, anche se con titolo differente. Chissà chi è sul Nove non è andato bene, quindi il game delle identità nascoste è ormai azzoppato.

Ecco dunque che la Rai non se ne sta con le mani in mano ed è ripartita la ricerca di un nuovo format da mettere accanto ad Affari tuoi. Proprio come era Soliti ignoti per il gioco dei pacchi. Una valida alternativa. Su Rai1 dunque a giugno si sperimenterà un nuovo access time. Un nuovo game che sarà prodotto sempre da Endemol / Banijay, società questa che ha ormai -simpaticamente- usucapito quella fascia oraria. Il format verrà scelto dopo il Festival di Sanremo. In estate dunque la Rai tornerà a sperimentare dopo tante stagioni affidate al solo Techetechetè, che tornerà comunque a luglio e ad agosto, in attesa di lasciare poi il posto a settembre ad una nuova edizione di Affari tuoi.

E alla conduzione di questo nuovo game in onda a giugno nell’access della Rete 1 ci sarà ancora Stefano De Martino che, smessi gli abiti di sfavillante croupier di Affari tuoi, indosserà quelli di conduttore di questo nuovo access. La Amadeusizzazione di Stefano De Martino quindi continua. Dopo STEP, dopo Affari tuoi, ecco il format da mettere come alternativa al gioco dei pacchi. Tutto questo in attesa di prendere le redini del Festival di Sanremo, completando così la sua Amadeusizzaazione. Ma per questo dobbiamo attendere Carlo Conti.