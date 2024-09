Amadeus debutta sul Nove con il format precedentemente noto come I Soliti Ignoti: una coppia di concorrenti, otto identità da individuare e alla fine il parente misterioso per vincere fino a 200.000 euro

L’avventura di Amadeus sul Nove (e con il gruppo Warner Bros. Discovery) comincia con Chissà chi è: il game show, che altro non è che I Soliti Ignoti ma con un nuovo titolo, è infatti il primo programma che il conduttore porta sul canale che si trova al tasto 9 del telecomando. Amadeus comincia quindi con un suo vecchio amore, quello per i game show, guidando i concorrenti alla scoperta di otto identità e alla conquista del montepremi con il “parente misterioso”. Pochi misteri, invece, sul programma: proseguite nella lettura per sapere tutto!

Chissà chi è, quando inizia? L’orario

Il programma debutta domenica 22 settembre, alle 20:25 con l’anteprima e alle 20:30 con la puntata vera e proria, sul Nove.

Chissà chi è, replica

La puntata del giorno prima di Chissà chi è si può vedere in replica ogni giorno alle 14:05, sempre sul Nove.

Chissà chi è, casting

Per partecipare al programma i casting sono ancora aperti, sia per chi vuole essere concorrente (insieme a un partner, che sia un coniuge, un compagno o un familiare) che per chi vuole fare parte delle identità. In quest’ultimo caso si cercano performer (che quindi hanno anche la possibilità di esibirsi in studio) o persone con lavori, hobby o caratteristiche particolari. Per inviare la propria candidatura bisogna cliccare su questo link e inserire i dati richiesti.

Chissà chi è, come partecipare come pubblico?

Ad occuparsi della selezione del pubblico in studio è la società Parterre. Chi volesse assistere alle registrazioni può inviare una mail a chissachie@parterre.tv o chiamare il 342 89 20 189.

Dove viene registrato Chissà chi è?

Le puntate del programma sono registrate negli studi di Via Gioacchino Belli 14, a Milano, gli stessi che ospitano, ad esempio, i programmi di Sportitalia e Cash or Trash.

Chissà chi è, regolamento

In ogni puntata una coppia di concorrenti –legate o da un rapporto di parentela o da un rapporto importante (fidanzati/conviventi)– deve dimostrare di avere, nel corso del gioco, capacità di osservazione, intuito e investigazione per provare ad aggiudicarsi il montepremi in palio di 200.000 euro.

Nell’anteprima viene mostrato il parente misterioso e nel corso della puntata viene confrontato con ognuna delle otto identità, man mano che si svelano, permettendo così ai concorrenti e al pubblico da casa di poter cominciare l’indagine da subito, prima dell’ingresso del parente misterioso in studio per il gioco finale.

Subito dopo, prende il via il gioco delle identità, durante il quale la coppia deve abbinare correttamente le otto identità presenti in pedana alle otto attività proposte sul tabellone. A ciascuna identità è abbinato un premio in denaro: più identità la coppia riesce ad abbinare correttamente, più alto è il montepremi che porterà al gioco finale.

In questa fase del gioco, la coppia ha a disposizione, come aiuti, tre indizi, ma deve stare attenta anche ai due imprevisti, presenti in due delle otto carte di identità che, in caso di risposta sbagliata, fanno perdere tutto il montepremi accumulato fino a quel momento.

Terminato l’abbinamento delle otto identità, inizia il gioco finale e viene fatto rientrare in studio il parente misterioso. Dopo aver ricevuto alcune informazioni su di lui, tra cui il grado di parentela, la coppia di concorrenti deve cercare di indovinare quale delle otto identità presenti in scena è realmente un suo familiare.

A questo punto, la coppia ha più opzioni: o dare subito la risposta – se indovina, vince il montepremi accumulato, altrimenti, perde tutto – oppure, prima di dare la risposta, utilizzare gli aiuti a disposizione che, però, decurtano il montepremi accumulato.

Chissà chi è, autori e regista

Il programma è scritto da Sonia Mastellone, Anna Senatore, Barbara Rempi e Federico Taddia (quest’ultimo è l’ideatore del nuovo titolo del programma). La scenografia è firmata da Marco Calzavara. Alla regia, invece, Stefano Vicario, già curatore delle regia di numerosi programmi Rai e regista di tutti i Festival di Sanremo di Amadeus. A produrre Chissà chi è, Endemol Shine Italy: il programma è basato sul formato americano “Identity”.

Chissà chi è su Discovery +

Oltre che durante la messa in onda sul Nove, è possibile vedere Chissà chi è in streaming su Discovery+ e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.