“Sarà terrificante”. Fabrizio Corona annuncia una nuova puntata. La data

Fabrizio Corona non si ferma e, dopo aver pubblicato su X le foto del ricovero in ospedale, torna a farsi vedere in pubblico annunciando una nuova puntata di “Falsissimo” che sarà, a suo dire, “terrificante”. L’annuncio è arrivato durante una recente ospitata in discoteca durante la quale l’ex re dei paparazzi ha annunciato il nuovo capitolo della sua sfida allo star system lasciando intendere che sarà dedicato ad Alfonso Signorini e Mediaset.

Dopo aver trascorso qualche giorno in ospedale svelando le sue condizioni su X, Corona alza il tiro e rilancia la sfida a Mediaset con cui è ufficialmente partita una battaglia legale dopo le precedenti puntate di Falsissimo e la risposta di Mediaset che ha avviato una causa chiedendo un maxi risarcimento di 160 milioni di euro.

Fabrizio Corona annuncia una nuova puntata di Falsissimo: quando esce e di cosa parlerà

Fabrizio Corona non si ferma e, nonostante la controffensiva di Mediaset che ha adito le vie legali per fermarlo, ha annunciato non solo l’uscita di una nuova puntata di Falsissimo, ma anche la data. “Allora ragazzi, due cose. Uno: il 2 marzo alle ore 21 uscirà una nuova puntata di Falsissimo, sarà una puntata terrificante”, le parole dell’ex re dei paparazzi durante una recente ospitata in discoteca.

Poi, ha svelato anche l’argomento della prossima puntata del suo format: “Non è che, adesso, con la causa di 160 milioni e il canale bloccato abbiamo ‘paurina’. La puntata facciamo su Signorini e Mediaset. A questo giro però rigiro le carte: gli faccio un cu*o così”.

Le precedenti puntate di Falsissimo con cui Corona ha parlato non solo di Signorini, ma anche di Mediaset, sono state pubblicate su You Tube con una prima parte visibile a tutti e una seconda parte riservata agli abbonati. Dopo la causa avviata dal gruppo MFE-Mediaset e il provvedimento d’urgenza del Tribunale di Milano, tutti i profili social di Corona sono stati chiusi e le puntate di Falsissimo dedicate alla vicenda sono state oscurate.

Non si sa, dunque, dove dovrebbe essere pubblicata la nuova puntata dal momento che l’unico profilo social di Corona, attualmente attivo, è quello di X dove negli scorsi giorni ha annunciato di essere stato ricoverato in ospedale: “Non mi state fermando, mi state ricreando“, aveva scritto.

Quello di X resta pertanto l’unico account ufficiale dal quale può esprimersi e proprio da quel profilo potrebbe annunciare ulteriori dettagli sulla nuova puntata di Falsissimo. Nel frattempo, lo stesso Signorini ha rotto il silenzio, seppur indirettamente, sulla vicenda. Intercettato dal Corriere della Sera, ha dichiarato: “L’unico modo per sopravvivere a questi mesi è stato quello di isolarmi dal resto del mondo“.