Fabrizio Corona in ospedale: “Mi state ricreando, non mi fermo”, il post sui social divide i fan

Fabrizio Corona posta su X una foto dal letto d’ospedale. L’ex Re dei paparazzi sta facendo dei controlli: i fan si dividono, alcuni sembrano preoccupati, altri prendono le distanze da una simile scelta di contenuti.

Fabrizio Corona è in ospedale. La conferma arriva direttamente dall’ex Re dei paparazzi. Il quale posta una foto su X che mostra effettivamente un controllo completo che l’uomo starebbe effettuando. Si vede l’ex fotoreporter su un lettino d’ospedale con rilevatori attaccati nella parte superiore del corpo.

Una vera e propria visita che determinerà i parametri di salute del 51enne. La situazione, tuttavia, anima anche altro. Non si fermano infatti i commenti degli utenti sui social. C’è chi si chiede il motivo per cui l’ex fotografo sia in ospedale. Chi addirittura teme il peggio. Si legge di tutto nella sezione commenti di X, poi arriva la didascalia di Corona: “Non mi state fermando, mi state ricreando”. Come dire che non si tratterebbe di sintomi gravi, semmai un check-up dovuto agli acciacchi dell’età.

Corona, la foto dall’ospedale

Corona non è anziano, ma deve rimanere sotto controllo. Specialmente per la pressione. I valori che si vedono in foto, perchè nello scatto è emerso il monitor di riferimento, sono chiari: 167/110. Una scala piuttosto alta se consideriamo i parametri pressori a cui chiunque dovrebbe sottostare. Corona non teme nulla, ma è umano anche lui. Quando il corpo dice basta, deve fermarsi. Così ha fatto. Controllo, riposo e attesa.

Le aspettative, attorno al personaggio televisivo e social, sono molto alte. Instagram è fuori uso. Non può pubblicare ulteriori contenuti della sua inchiesta sulle presunte falle nel sistema televisivo dopo la diffida di Mediaset e una causa di 160 milioni di euro per danni di immagine e al patrimonio intentata da Cologno Monzese.

I problemi di pressione

L’ex Re dei paparazzi è ancora nel mezzo di rivelazioni e possibili ripercussioni scottanti: da Signorini a Medugno, passando per Maria De Filippi e Gerry Scotti. Le accuse da parte di Corona sono pesanti e anche le conseguenze sembrano essere piuttosto importanti sul piano legale e mediatico. Una querelle tutt’altro che conclusa, per il momento Corona posta soltanto su X. Non vuole correre rischi, ha detto che tornerà presto attivo. Significa anche riprendere il racconto sul presunto sistema televisivo fatto di ricatti e corruzione.

Questo ha fatto capire, ma per il momento serve soltanto riposo. Calma e gesso. Il post dall’ospedale ha arricchito questa vicenda di un nuovo capitolo. Un modo per continuare a percorrere un viatico in grado di aprire sentieri inesplorati in ambito crossmediale: anche la salute diventa argomento di conversazione e dibattito. Corona non perdona è il suo motto, neppure quando si tratta di prendersi – gioco forza – una pausa. L’uomo non conosce, secondo il proprio punto di vista, battute d’arresto ma solo attimi per prendere la rincorsa. L’ultima sua frase, sotto al post su X, lo dimostra.