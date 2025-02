Conti condivide la prima conferenza con gli amici Antonella Clerici e Gerry Scotti: quando non si ha paura di essere in ombra…

Sanremo 2025, la prima conferenza stampa in diretta: Conti, Clerici e Scotti per il debutto

Sanremo 2025 inizia ufficialmente oggi, lunedì 10 febbraio, con la prima conferenza stampa ufficiale della 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana, in programma per le 12.00 circa. Al Roof del Teatro Ariston si ritroveranno giornalisti, istituzioni e vertici Rai per il consueto ‘saluto’ iniziale e per le prime dichiarazioni – e magari qualche altra novità – su questa edizione di ‘svolta’. Svolta perché non potrà esserci – davvero – un confronto sugli ascolti visto l’introduzione della Total Audience, svolta perché dopo anni si torna a una formula più ‘compatta’ che riporta in palinsesto il DopoFestival.

Attesi in sala stampa il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, al suo primo Festival dopo i due mandati di Alessandro Biancheri, di cui segue la scia politica e amministrativa. Occhi puntati sul direttore artistico Carlo Conti, che torna al timone di Sanremo dopo il tris del 2015-2017. Otto anni – e due Direttori Artistici – dopo, Carlo Conti riprende il filo del suo racconto e sceglie di condividere palco e anche sala stampa con due ‘big’ della conduzione televisiva.

Ospiti della prima conferenza stampa, infatti, saranno anche Gerry Scotti e Antonella Clerici, co-conduttori con lui della prima serata, quella di domani, martedì 11 febbraio. Una ‘rottura’ della tradizione, visto che normalmente i due co-conduttori sarebbero dovuti essere ospiti della conferenza stampa di domani, a poche ore dal kick-off: probabilmente, però, la scelta è stata quella di rompere il ghiaccio con degli amici e anche quella di dare loro più spazio, visto che domani ci saranno anche delle ‘comunicazioni’ di servizio da onorare, come l’ordine di uscita dei Big – 29 cantanti -, le anticipazioni su – se non proprio la presenza in sala di – Lorenzo Jovanotti Cherubini, superospite della prima serata.

Noi siamo pronti alla diretta.