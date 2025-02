A pochi giorni dalla prima serata di Sanremo 2025 nel ruolo di co-conduttore: le emozioni pre-debutto di Gerry Scotti in un’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni.

Sarà anche il Sanremo 2025 di Gerry Scotti, finalmente. Dopo anni di voci e rumors mai concretizzati, il Teatro Ariston accoglie il conduttore per la prima serata del Festival, martedì 11 febbraio. Su TV Sorrisi e Canzoni, Scotti racconta le sue emozioni a pochi giorni dalla settimana del Festival che lo vedrà tra i tanti protagonisti.

Gerry Scotti a Sanremo: “Come se il pubblico mi aspettasse da tempo“

Ha parole di gratitudine per Carlo Conti che lo ha invitato nella rosa dei co-conduttori: “Carlo me lo ha detto durante le vacanze di Natale e ho mantenuto il segreto fino all’annuncio ufficiale del 22 gennaio. Mi ha stupito l’affetto con cui il pubblico l’ha accolta, come se aspettassero da tempo questo mio ‘debutto’“. Un debutto, da lui affermato, a titolo gratuito.

L’approdo nel tempio della musica avviene dopo 43 anni di carriera: “La vedo come una celebrazione, un omaggio che mi viene riconosciuto e per questo ringrazio Carlo (Conti, ndr)” e con l’ok dell’editore di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi:

“Da anni c’è un tacito consenso con lui, mi permette di fare anche cose che mi piacciono ed esulano dal contratto. Io non ne ho approfittato molto. Questa cosa me la tenevo come asso nella manica. Ed è bastata una sola telefonata: “Se a te fa piacere, fa piacere anche a noi”. Comunque presento una sola serata con due colleghi, non tutta la settimana. Questo è il Sanremo di Conti, non il mio“.

Gerry Scotti conduttore del Festival di Sanremo in futuro?

Eppure se gli chiedessero di fare un Festival di Sanremo in futuro, niente sarebbe escluso: “Mi farebbe piacere. Ma per adesso va bene così“. D’altronde parliamo di un uomo di spettacolo assetato di musica che ha calcato tanti palcoscenici, in primis quelli del Festivalbar: “Sanremo è una festa laica da aggiungere al calendario, un’altra “settimana santa” con tutto il rispetto. Se è vero quel che mi hanno detto vari presentatori precedenti e artisti, quel palco è una bella scossa di adrenalina“.

Dunque, attenzione puntata sulla prima serata. Al fianco di Gerry e Conti, anche Antonella Clerici: “Ci unisce il sorriso, la bonarietà, la semplicità e una certa fisicità. Lei, da donna, ha modo di valorizzarla con i vestiti e si diverte molto“.

Come lo vedremo sul palco? Con un look sobrio: “Un paio di abiti, uno blu scuro e uno nero“.

Il rapporto tra Gerry Scotti e Sanremo

Al Teatro Ariston Gerry è stato già: “Per il premio regia televisiva condotto da Daniele Piombi. Mi premiavano per Passaparola“, Amadeus provò a convincerlo regalandogli dei biglietti, racconta Scotti, ma causa impegni di lavoro non se n’è fatto niente. Sanremo è comunque presente nella vita del conduttore:

“Sono un vero italiano medio quindi per me Sanremo c’è sempre stato e sempre ci sarà” e aggiunge “Quando saranno grandi i miei nipoti gliene parlerò. E’ anche un augurio che faccio a Sanremo, perché i miei nipoti sono piccolissimi: che ci sia ancora quando loro avranno l’età della ragione“.