Sanremo 2025, terza serata: cantanti in gara, ospiti, conduttori e scaletta: ecco cosa è successo. Il liveblogging di TvBlog

Il Festival di Sanremo 2025 è al giro di Boa. Stasera, giovedì 13 febbraio 2025, la terza serata in diretta dal Teatro Ariston a partire dalle 20:35 su Rai 1 e Liveblogging su TvBlog. Carlo Conti condurrà questa serata con Miriam Leone, Katia Follesa ed Elettra Lamborghini.

Dopo le prime due serate puntate soprattutto sulla musica e i 29 artisti in gara, contornato dallo show di Jovanotti alla prima serata e di Damiano David alla seconda, il terzo atto della kermesse vedrà protagonisti i 14 Big che ieri non si sono esibiti.

Anche questa sera a votare è il pubblico a casa col Televoto e la Giuria delle Radio, con un peso del al 50% ciascuno. Al termine della serata Conti svelerà i cinque artisti più votati, ma non in ordine di classifica.

In questa serata un primo importante verdetto riguarderà le Nuove Proposte con la Finale in cui si batteranno Alex Wyse e Settembre: la sfida viene votata al 34% dal Televoto, al 33% dalla giuria delle radio e al 33% dalla Sala Stampa.

Sanremo 2025, Terza Serata: ospiti

Si continua nel segno dell’internazionalità nel comparto ospiti. Dopo Jovanotti allla prima serata e Damiano David ieri sera, questa sera sarà la volta di uno dei gruppi iconici che hanno portato alta la bandiera degli anni ’80: i Duran Duran. Altro ospite musicale Edoardo Bennato che canterà “Sono solo canzonette”, anche per lanciare il docufilm in onda il 19 febbraio in prima serata su Rai 1 nel quale si racconta la sua carriera con immagini inediti, ricordi diretti e testimonianze (tra cui anche quella di Carlo Conti).

Iva Zanicchi che ritirerà il Premio alla Carriera, il cast di Mare Fuori lancia la nuova stagione della fortunata serie Rai la compagnia teatrale del Teatro Patologico.

Sul Suzuki Stage a Piazza Colombo si esibisce Ermal Meta.

Sanremo 2025, diretta terza serata: dove vederlo in tv e in streaming, a che ora inizia

Sarà possibile seguire la diretta terza serata di Sanremo 2025 dalle ore 20:40 su Rai 1. La terza serata di Sanremo 2025 sarà visibile anche in live streaming su RaiPlay. Sarà possibile seguire il Festival anche in diretta radiofonica su Rai Radio 2 e in diretta televisiva su Rai 4K.

