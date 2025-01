Sanremo 2025, tutti gli ospiti del palco di Piazza Colombo

Continuano le anticipazioni del Festival di Sanremo 2025 che sarà, oggi tocca al Suzuki Stage che animerà Piazza Colombo. Anche quest’anno il palco esterno al Teatro Ariston si riaccenderà con cinque artisti che si esibiranno nell’arco della settimana Sanremese.

Chi sono gli ospiti del palco di Piazza Colombo a Sanremo

Si tratta di nomi che strizzano l’occhio al pubblico di tutte le generazioni. Per Sanremo 2025 il palco di Piazza Colombo vedrà le presenze di:

Raf (martedì 11 febbraio)

(martedì 11 febbraio) BigMama (mercoledì 12 febbraio)

(mercoledì 12 febbraio) Ermal Meta (giovedì 13 febbraio)

(giovedì 13 febbraio) Benji & Fede (venerdì 14 febbraio)

(venerdì 14 febbraio) Tedua (sabato 15 febbraio)

Raf, martedì 11 febbraio 2025

Raf, all’anagrafe Raffaele Riefoli, sarà al Suzuki Stage martedì 11 febbraio. Nel 1987 ha scritto il successo di Morandi-Tozzi e Ruggeri Si può dare di più, brano che vinse quell’edizione condotta da Pippo Baudo. Nel 1988 la prima volta in gara con Inevitabile Follia e l’anno successivo ancora con Cosa resterà degli anni ’80. Dopo un anno ‘sabbatico’ dal Festival, torna nel 1991 con Oggi un Dio non ho e ben 24 anni di distanza (dopo una serie di successi inanellati) si ripresenta in gara con il brano Come una favola. Raf è tornato ospite di Sanremo nel 2019 insieme ad Umberto Tozzi.

BigMama, mercoledì 12 febbraio 2025

BigMama (Marianna Mammone) è una delle giovani artiste più acclamate del momento. La sua prima e finora unica volta da partecipante in gara al Festival di Sanremo risale all’anno scorso. Ha presentato La rabbia non ti basta, arrivata 22ma in classifica, ma con ottimo seguito negli streaming e in radio.

Ermal Meta, giovedì 13 febbraio 2025

Nel 2006 partecipa nella sezione Giovani a Sanremo 2006 da componente del gruppo Ameba 4 con il brano Rido e nel 2010 da componente dei La fame di Camilla con il brano Buio e Luce. Torna all’Ariston, ma da solista, nel 2016 e nella sezione Nuove Proposte per presentare in gara Odio le favole. Il ritorno a Sanremo 2017, ma nella sezione Big, lo porta sul podio (al 3° posto) con Vietato morire. Nel 2018 il Festival lo vince con Fabrizio Moro, cantano insieme Non mi avete fatto niente. La sua ultima partecipazione in gara risale al 2021 con Un milione di cose da dirti, nuovamente al terzo posto.

Benji e Fede, venerdì 14 febbraio 2025

Il duo formato da Benjamin Mascolo e Federico Rossi non è mai stato in gara a Sanremo. Nel 2014 si è presentato alle selezioni delle Nuove proposte di Sanremo 2015 ma senza riuscire a superarle. Nella terza serata dell’edizione 2016 si esibirono in duetto con Alessio Bernabei nella cover di A mano a mano di Riccardo Cocciante.

Tedua, sabato 15 febbraio 2025

Per la seconda volta il rapper si esibisce negli eventi collegati al Festival. Nel 2024 ha aperto e chiuso le serate della nave Costa Smeralda di Costa Crociere.