Sanremo 2024, Big Mama: “Dedico questa esibizione alla comunità queer. Amate liberamente, potete farlo”

E’ una delle rivelazioni del ‘Festival di Sanremo 2024‘. Big Mama, in occasione della seconda serata, ha voluto lanciare, dal palco dell’Ariston, un messaggio sociale assai significativo che coinvolge la comunità lgbtq+. Dichiaratamente bisessuale e fidanzata, da anni, con Maria Lodovica Lazzerini, con cui ha scritto, a quattro mani, ‘La rabbia non ti basta‘, ha voluto dimostrare la propria vicinanza al mondo rainbow che l’ha eletta icona assoluta della kermesse festivaliera.

“Dedico questa esibizione alla comunità queer. Amate liberamente, potete farlo”.

La cantante, in più occasioni, ha parlato liberamente del proprio orientamento sessuale. Forse anche con l’intento di affidare ai giovani la propria esperienza di vita ed incoraggiarli ad uscire allo scoperto senza temere le reazioni di genitori, parenti ed amici:

“Ho tre fratelli maschi e a casa mia faccio sentire la mia voce da sempre. Mio padre viene dalla società in cui se vedi una donna sul macchinone, pensi: chissà che marito ha. E adesso la donna con il macchinone sono io. Ma non ho marito, sono lesbica. La mia sessualità è aperta. Ho avuto uomini e quindi dico bisex, ma più vado avanti e più mi pento di questa scelta. Sono felicemente fidanzata con una donna”(Repubblica, novembre 2023)

“Mi ponevo problemi sulla mia sessualit@ quando ero piccola e abitavo in un paesino in provincia di Avellino. Ma appena mi sono trasferita a Milano per l’università, ho cominciato a vivere la mia vita senza paranoie” (Corriere della sera, marzo 2023)

“Gli uomini mi fanno paura, perché tutte le cose brutte che mi sono capitate le ho subite da loro, sono stata anche toccata e palpata in metro, le donne al massimo ti insultano sui social. Se non ci fossero gli uomini potrei uscire anche nxd@. Se sono lesbica? No, bisessuale. E qui si capisce che la sessualit@ non è una scelta, perché sì, dopo quello che ho detto sembrerà strano, ma mi piacciono anche gli uomini” (Rolling Stones, gennaio 2021)