Maria Lodovica Lazzerini: chi è la fidanzata di Big Mama in gara a Sanremo 2024

‘La Rabbia non ti basta‘, la canzone che Big Mama ha presentato al ‘Festival di Sanremo 2024’, è stata scritta, a quattro mani, dalla cantante assieme alla fidanzata Maria Lodovica Lazzerini.

“Il brano è nato per l’esigenza di comunicare qualcosa. È stata una sessione in studio veloce, in due o tre ore avevamo il pezzo. Ho scritto io il testo, ci tengo molto, in studio c’era la mia ragazza che è una bravissima autrice e mi ha aiutata con le melodie. Sentire il suo nome accanto al mio prima di salire sul palco sarà bellissimo”

Chi è Maria Lodovica Lazzerini la fidanzata di Big Mama? Età, lavoro, Instagram

Non si hanno molte informazioni sulla vita privata della fidanzata di Big Mama per quanto riguarda l’età. Sappiamo, però, che, su Instagram, @sonoailo che, ad oggi, conta oltre 6300 followers.

“Grazie per avermi permesso di entrare in punta di piedi nella tua storia e di lasciare qualche pezzetto di me, sono così grata e fiera di te. La rabbia non ti basta, scritta con @bigmamaalmic a Sanremo 2024”.

Chi è Big Mama a Sanremo 2024

Big Mama, nome d’arte di Marianna Mammone, nasce nel 2000 ad Avellino e vive in un piccolissimo paese di provincia, prima di arrivare nel 2019 a Milano.

Il primo maggio del 2022 sale sul palco del Concertone di Roma e conquista tutti con un discorso sulla body positivity criticando il bullismo di cui è stata vittima in prima persona.

Ha partecipato a Sanremo 2023 come ospite nella serata dei duetti con una perfomance iconica di “American Woman” insieme ad Elodie e il 24 febbraio pubblica il suo nuovo singolo “Ma che hit” prodotto da Damiank a cui segue la canzone tutta da ballare “Bloody Mary” prodotta dagli ITACA. E’ finita sui cartelloni di Times Square a New York grazie ad una collaborazione con una nota piattaforma di streaming musicale