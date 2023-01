È tornata in gara lo scorso anno, a tredici anni dalla sua ultima partecipazione, ma ora vorrebbe tornare a Sanremo come ospite. A rivolgere l’appello ad Amadeus è Iva Zanicchi, che ospitata questa mattina ai microfoni di Rtl 102.5 ha lanciato un’autocandidatura al direttore artistico del Festival: “Ama, hai invitato Al Bano, Morandi e Ranieri ma manca una donna. Della mia età ci sono rimasta solo io”.

Fra boutade e realtà, Iva Zanicchi con buone probabilità non disdegnerebbe tornare sulla riviera ligure per farsi ospitare in una delle cinque serate del Festival con alcuni dei suoi brani più celebri, fatti conoscere al pubblico proprio tramite la partecipazione in gara al Festival di Sanremo.

D’altra parte, come fatto notare dalla Zanicchi, se Amadeus si è permesso di invitare come ospiti non solo chi co-condurrà con lui tutte le cinque serate del Festival, nonché big in gara l’anno scorso, ovvero Gianni Morandi, insieme a un altro big in gara lo scorso anno, Massimo Ranieri, a cui si aggiunge Albano, la cui ultima partecipazione in gara risale a Sanremo 2017, dopo il quale ha collezionato già un’ospitata nel primo Festival con la direzione artistica di Amadeus, perché Ama, come lo chiama con confidenza Iva Zanicchi, non potrebbe invitare anche lei in qualità di ospite?

In tutti i casi non si tratta di ospiti che il pubblico non vede sulla scena da anni, tantomeno in tv, dove imperversano nei più svariati programmi. Iva Zanicchi, che viene da due mesi di massiccia esposizione mediatica legata alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle e da una recente ospitata a Verissimo, presto sarà anche giudice di Il Cantante Mascherato. Perché però privarsi di una bella vetrina mediatica come Sanremo? La Zanicchi evidentemente non sa dire di no, anzi si invita: Amadeus la accoglierà?