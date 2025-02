Slittano di un mese rispetto al solito la pubblicazione in streaming e la messa in onda in tv dei nuovi episodi della serie tv che, quest’anno, subirà una sorta di “reboot”, con nuovi personaggi

Quando esce Mare Fuori 5 su RaiPlay e su Rai 2? La domanda è più che legittima, soprattutto in queste settimane: la tradizione, infatti, voleva che la serie evento Rai, diventata in pochi anni una tra le più seguite dalla tv italiana, fosse messa a disposizione di RaiPlay nei primi giorni di febbraio e, due settimane dopo, andasse in onda sul piccolo schermo. Una modalità che si ripeterà anche quest’anno, ma con un mese di ritardo.

Mare Fuori 5, uscita su RaiPlay

Se per la terza e quarta stagione siamo stati abituati a poter vedere i primi nuovi episodi di Mare Fuori già ad inizio febbraio, ora dovremo aspettare un po’ di più. Mare Fuori 5, infatti, sarà disponibile su RaiPlay a partire da mercoledì 12 marzo 2025, con i primi sei episodi in esclusiva sulla piattaforma per una settimana. Il 26 marzo, invece, uscirà la seconda parte di stagione.

Mare Fuori 5 su Rai 2

In tv, invece, Mare Fuori 5 debutterà da mercoledì 26 marzo su Rai 2, due settimane dopo l’uscita sulla piattaforma. La messa in onda dei dodici episodi sarà sempre la stessa: due episodi a settimana, per sei prime serate. Il finale di stagione, quindi, andrà in onda il 30 aprile.

Mare Fuori 5, anticipazioni trama

Amore, amicizia, speranza, tradimento e conflitti resteranno al centro della stagione, ricca di colpi di scena e nuovi ingressi, tanto che si parla di reboot della serie, che dovrà fare a meno dei suoi interpreti storici per fare spazio a nuove leve.

Tra i nuovi ingressi, Samuele e Federico (Francesco Luciani e Francesco Di Tullio), due diavoli dell’inferno trasferiti da una struttura del nord; Tommaso (Manuele Velo), un borghese del Vomero che disprezza i criminali che gli hanno distrutto la vita; Simone (Alfonso Capuozzo), un misterioso ragazzo che ha un piano ben preciso; Marta e Sonia (Rebecca Mogavero ed Elisa Tonelli) con il loro torbido passato e il loro rapporto complesso.

Tra gli adulti, qualcuno rischia di mandare in frantumi il rapporto tra Beppe (Vincenzo Ferrera) e la direttrice Sofia (Lucrezia Guidone) e Lino (Antonio De Matteo) ha bisogno di soldi. Soprattutto Rosa (Maria Esposito) dovrà fare i conti con la sua famiglia, cercando vendetta per la morte del padre Don Salvatore Ricci (Raiz) dopo aver abbandonato Carmine (Massimiliano Caiazzo).

Mare Fuori 5 a Sanremo

Altra tradizione legata a Mare Fuori è la presenza di parte del cast sul palco del Festival di Sanremo per lanciare la nuova stagione. Tradizione rispettata anche quest’anno: nella terza serata di giovedì 13 febbraio, infatti, all’Ariston saranno presenti Maria Esposito, Giovanna Sannino (Carmela), Domenico Cuomo (Cardiotrap), Giuseppe Pirozzi (Micciarella), Alfonso Capuozzo e Manuele Velo. Senza dimentica che in gara c’è Clara, interprete di Crazy J per due stagioni.

Rai 2 anticipa Rocco Schiavone

Il palinsesto di Rai 2 non resterà privo di fiction nel corso delle prossime settimane: dal 19 febbraio, infatti, debutterà Rocco Schiavone 6, sesta stagione della fortunata serie tv con Marco Giallini, tratta dai romanzi di Antonio Manzini e composta da quattro puntate.